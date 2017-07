Aston Martin Vanquish Zagato Volante in actie op Nürbürgring

In mei 2016 onthulde Aston Martin tijdens de prestigieuze autoshow Concorso d'Eleganza Villa d'Este in Italië de Vanquish Zagato Concept. Slechts een maand later trok Aston Martin het doek van de productieversie. De Vanquish Zagato leek in augustus vervolgens een cabriovariant te krijgen.

De Vanquish Zagato Volante Concept werd namelijk onthuld, een dakloze variant van de door designhuis Zagato aangepaste Aston Martin Vanquish. De productieversie daarvan is nu gefotografeerd op de Nürburgring.

De Vanquish Zagato Volante Concept gaf, net als de conceptversie van de dichte uitvoering, al voor 99 procent weg hoe de productieversie er uit zou komen te zien. De meest in het oog springende aanpassing is de toevoeging van een functionele achterklep, daar het achterste van het studiemodel die niet leek te hebben. De actieve achterspoiler is in ieder geval ook goed te zien.

Als motor houdt de Volante dezelfde 600 pk sterke 6,0-liter grote V12 als van de Vanquish Zagato Coupé. Met dat vermogen moet een snelheid van 100 km/h in zo'n 3,5 seconden bereikt zijn. Net als van de coupéversie worden er van de Zagato Volante slechts 99 exemplaren gebouwd.



