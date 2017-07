Meer bedrijfswagens verkocht in EU ondanks afnemende Duitse vraag

Volgens de Europese autobrancheorganisatie ACEA werden er 2,5 procent meer nieuwe bussen, bestelwagens en vrachtwagens op kenteken gezet dan in juni vorig jaar.

Er zijn in totaal bijna 230.000 bedrijfsauto's van de hand gedaan. In de eerste helft van het jaar ging het bij elkaar om ruim 1,2 miljoen voertuigen. Dat is ruim 4 procent meer dan een jaar geleden aan de man werd gebracht.

Vooral in Italiƫ en Spanje liepen de verkopen vorige maand goed. In Duitsland, dat ook een belangrijke markt is, ging het minder. Daar was sprake van een dip van bijna 7 procent.

In Nederland werden er met een totaal van 8.748 verkochte exemplaren in juni min of meer evenveel wagens verkocht als een jaar eerder.