Pagani bouwt unieke Zonda 'Fantasma Evo'

In 2012 presenteerde Pagani de Huayra als opvolger van de legendarische Zonda. Toch kan de Italiaanse fabrikant maar lastig afscheid nemen van zijn illustere model. Om de zoveel tijd presenteerde Horacio Pagani weer een speciale editie en ook nu, jaren na het officieel afzwaaien van het model, staat er opnieuw een zogenoemde one-off. Dat doet het bedrijf wel vaker, de Zonda MD uit 2016 was de laatste speciale Zonda.

De aangepaste Zonda die nu is onthuld, draagt de naam Zonda Fantasma Evo en is volgens Pagani gebouwd voor "[...] een speciale vriend". Wie dat is, houden de Italianen voorlopig geheim. De persoon in kwestie ontvangt een auto die zich vooral onderscheidt van andere Zonda's door een unieke kleurstelling en uitstraling, buiten het feit dat dit de enige Zonda met bouwjaar 2017 is.

Op technisch vlak verandert er waarschijnlijk niets: het lijkt erop dat ook deze Zonda over de 7,3-liter grote V12 beschikt die in de latere incarnaties van het model werd geplaatst. Deze twaalfcilinder levert 751 paardenkrachten en bezorgt de Zonda een topsnelheid van 344 kilometer per uur.