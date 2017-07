Suzuki lanceert compleet nieuwe Swift Sport

De volledig nieuwe Swift Sport is voor het eerst live te zien op de beursvloer van de Internationale Automobil Ausstattung (IAA) van Frankfurt die in september vol staat met nieuwe modellen en concept-cars. In aanloop naar die autoshow toont Suzuki alvast een eerste afbeelding van de sportievere hatchback.

Informatie over de aandrijflijn laat Suzuki nog niet los. Wel zegt het merk dat de Sport "volledig nieuw is" en "een nieuw niveau van spanning" moet geven. De vorige generatie Swift Sport had een atmosferische 1,6-liter viercilinder in zijn neus die 136 paardenkrachten leverde.

De nieuwe Swift Sport zal ongetwijfeld iets meer vermogen mobiliseren, waarbij Suzuki waarschijnlijk kiest voor een compactere turbomotor. Het 1,4-liter grote exemplaar uit de Vitara S ligt daarbij voor de hand, aangezien die motor goed is voor 140 pk en 220 Nm.