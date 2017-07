Jaguar introduceert XJ met 575 pk

Voorheen vormde de XJ-R de sterkste Jaguar XJ op de markt. Die sportieve luxe limousine leverde een vermogen van 550 paardenkrachten en 680 Newtonmeter aan trekkracht, maar vanaf nu neemt de XJR575 het stokje over met een vermogen van 575 pk en 700 Nm.

Daarmee accelereert de top-XJ in 4,4 tellen naar een snelheid van 100 kilometer per uur. Zijn topsnelheid ligt op 300 km/h, volgens Jaguar heeft de auto slechts 44 seconden de tijd nodig om die snelheid vanuit stilstand te halen. Opvallend: de XJR575 is er nu ook als LWB met 15 centimeter langere wielbasis.

Jaguar voorziet de XJR575 van speciale kleuren, te weten Velocity Blue en Satin Corris Grey. De auto is ten opzichte van de vorige XJ-R voorzien van aangepast spoilerwerk en nieuwe bumpers. Bovendien heeft de XJR575 louvres in de motorkap, glanzend zwarte 20-inch wielen, rode remklauwen en uiteraard een selectie badges.

Andere motoren

Ook de rest van het XJ-aanbod is vernieuwd. Benzinerijders kunnen vanaf heden alleen nog kiezen uit de 340 pk en 450 Nm sterke 3.0 V6 Supercharged en de 5.0 V8 Supercharged. Dieselrijden kan met een 300 pk en 700 Nm sterke 3,0-liter grote V6, die naar wens achterwielaandrijving of vierwielaandrijving heeft. Die laatste heeft in 6,2 tellen een snelheid van 100 km/h op de teller staan. Het gemiddeld verbruik moet liggen op 5,7 l/100 km. De 240 pk sterke 2.0 viercilinder komt hiermee te vervallen.

Wat gadgets betreft, profiteert de XJ van een nieuw 10-inch groot aanraakscherm dat bij een infotainmentsysteem hoort met 4G- en Wifi-ondersteuning. Optioneel is een 12,3-inch metend exemplaar beschikbaar. In Nederland komt de XJ beschikbaar als Luxury, Premium Luxury, Portfolio (alleen LWB), R-Sport, XJR575 en als Autobiography (alleen LWB). De vanafprijs van de XJ ligt op € 103.330. Wie de XJR575 wenst, moet minimaal € 204.150 reserveren.