Opel presenteert nieuwe Insignia GSi

De Insignia is de eerste Opel die sinds het verdwijnen van de Corsa 1.6 Turbo GSi in 2010 van het GSi-label wordt voorzien. Opel plakt het GSi-label nu op een sportievere variant van de vierwielaangedreven Insignia met 260 pk. Schakelen gebeurt via een achttrapsautomaat, maar er kan ook met de schakelflippers aan het stuur worden geschakeld.

Deze benzineversie blijft overigens niet de enige Insignia die als GSi verschijnt. In een later stadium schuift Opel ook een dieselversie naar voren.

In het interieur plaatst Opel met leer beklede sportstoelen die speciaal voor deze GSi-versie zijn ontwikkeld. Ook maakt het reguliere stuurwiel plaats voor een met leer bekleed exemplaar. De pedalen zijn in de GSi uitgevoerd in aluminium.

Opel meldt verder dat de Insignia GSi op een sportonderstel met kortere veren staat. Het zorgt ervoor dat de auto een centimeter dichter bij het asfalt ligt dan de reguliere versies. De remmen zijn afkomstig van Brembo.

Het adaptieve FlexRide-onderstel is naar smaak in te stellen op Standard, Sport of Tour en is standaard aanwezig. Daarnaast is speciaal voor de GSi een Competition-modus ontwikkeld, waarmee je de tractiecontrole uitschakelt en zelfs moet kunnen driften, aldus Opel.

De Insignia GSi beleeft zijn publieksdebuut tijdens de IAA van Frankfurt in september. In het vierde kwartaal van dit jaar opent Opel Nederland de orderboeken. Prijzen en specificaties volgen in een later stadium.

Ga voor meer foto's en informatie naar AutoWeek.nl