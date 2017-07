Lucid Motors overweegt overname door Ford

Lucid Motors is een jong bedrijf dat in december vorig jaar hun eerste auto, de Air, presenteerde. De Air werd over het algemeen goed ontvangen en is vooruitblik op een hypermoderne elektrische auto. Het bedrijf, met onder andere het Chinese LeEco als investeerder, zoekt nieuwe geldschieters. Uit berichtgeving van Automotive News blijkt zelfs dat het bedrijf in gesprek is met Ford. Volgens niet nader omschreven bronnen zou Lucid Motors overwegen hun hele bedrijf te koop te zetten.

Het gezochte geld zou nodig zijn om de Air verder te ontwikkelen én om een productiefaciliteit op te zetten in de Amerikaanse staat Arizona. Meer informatie over de kwestie is nog niet bekend.



Kijk voor meer informatie en foto's op AutoWeek.nl