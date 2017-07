Afbeeldingen Rolls-Royce Cullinan opgedoken

Later deze maand presenteert Rolls-Royce een volledig nieuwe Phantom, een auto die de huidige generatie na veertien jaar opvolgt. Toch is die achtste generatie Phantom niet de enige nieuwkomer die Rolls-Royce in zijn ontwikkelingskamers heeft staan. Volgend jaar brengt het merk namelijk een SUV op Phantom-basis op de markt. Vandaag zien we deze 'Cullinan' voorzien van camouflagestickers rondgaan.

Lange tijd was een SUV van dit gedistingeerde merk overigens ondenkbaar, maar nu steeds meer exclusieve merken zich wagen aan een hoogpotig model (Bentley Bentayga, Lamborghini Urus en er gaan zelfs geruchten over een Ferrari-SUV) lijkt de tijd rijp dat ook Rolls-Royce zich in de strijd mengt.

Net als de nieuwe Phantom komt ook de Cullinan hoogstwaarschijnlijk op een nieuw platform van BMW te staan. Een plug-inhybride hoeven we trouwens niet meer te verwachten, aangezien Rolls-Royce onlangs nog aangaf een dergelijke aandrijflijn over te slaan en op termijn direct voor volledig elektrisch te gaan.

Ga voor meer foto's van deze Rolls-Royce naar AutoWeek.nl