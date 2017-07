Jaguar lanceert compacte E-Pace

Het uiterlijk van de nieuwe Jaguar E-Pace laat zich het best omschrijven als een compacte F-Pace met F-Type-invloeden. Zo zijn aan de voorzijde gelijkenissen met beide modellen te zien, al doen vooral de koplampen aan de exemplaren van de F-Type denken.

De E-Pace is 4,4 meter lang,1,65 meter hoog en heeft een wielbasis van 2,68 meter. Die waarden zijn vergelijkbaar met die van zijn genoemde rivalen, al is deze wagen de laagste van het stel. De bagageruimte meet 577 liter, wat meer is dan de concurrenten hebben.

Jaguar zet twee benzine- en drie dieselmotoren op de bestellijst. Op dieselvlak is de 150 pk en 380 Nm sterke 2,0-liter viercilinder de basisversie. Voor meer vermogen zorgt de 180 pk en 430 Nm sterke 2,0-liter viercilinder, een blok dat zowel met handbak als met automaat leverbaar is.

De krachtigste diesel is de 240 pk en 500 Nm sterke 2,0-liter vierpitter. Deze variant is altijd gekoppeld aan de negentrapsautomaat.

Benzine

Op benzinevlak is het aanbod overzichtelijker, aangezien er slechts twee soorten leverbaar zijn die bovendien altijd gekoppeld zijn aan de negentrapsautomaat. Om te beginnen is er de 249 pk en 365 Nm sterke 2,0-liter viercilinder, die de E-Pace in 7 tellen aan een snelheid van 100 km/h moet helpen.

Zijn topsnelheid ligt op 230 km/h. De absolute top-E-Pace is de 300 pk sterke variant van de 2,0-liter turbo. Hiermee gaat de wagen in 6,4 seconden naar een snelheid van 100 km/h, terwijl de topsnelheid op 243 km/h ligt.

Veiligheidssystemen

Jaguar voorziet de E-Pace (afhankelijk van de uitvoering) van Emergency Braking, Blind Spot Assist, Lane Keep Assist, Traffic Sign Recognition, Adaptive Speed Limiter en Driver Condition Monitor. Parkeersensoren aan de voor- en achterzijde zijn standaard aanwezig.

Ook een voetgangersairbag is aanwezig. De E-Pace is verder de eerste Jaguar die het nieuwe TFT- head-updisplay krijgt, een exemplaar dat informatie in kleur weergeeft.

De Nederlandse importeur heeft een vanafprijs van € 48.300 vastgesteld. Voor dat geld staat er een voorwielaangedreven exemplaar met de 150 pk sterke diesel klaar. Het Oostenrijkse Magna Steyr is verantwoordelijk voor de bouw van de E-Pace. Vanaf volgend jaar rolt daar ook de elektrische i-Pace van de band. Voor de Chinese markt bouwt Jaguar de E-Pace in het Chinese Changshu.

Ga voor meer foto's en informatie van de Jaguar E-Pace naar AutoWeek.nl