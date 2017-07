Hyundai presenteert i30 Fastback en snelle N

Hyundai noemt de i30 Fastback zelf de eerste vijfdeurscoupé in het segment. De naam Fastback komt van de schuin aflopende achterkant, die uitloopt in een forse achterspoiler in de achterklep.

Om die vorm de nodige ruimte te bieden zonder al te veel in te boeten aan binnenruimte, is de Fastback 115 mm langer dan de hatchbackversie van de i30. Bovendien is hij 30 mm lager (waarvan 5 mm voor conto van het sportonderstel komt), en dat zorgt voor wat meer optische dynamiek.

De 'cascade'-grille (cascade is Frans voor waterval en de grille moet een stortvloed aan gesmolten staal suggereren) is wat dieper doorgetrokken en de luchtinlaten aan weerszijden daarvan zijn breder, net als de led-dagrijverlichting daarin, die bovendien wat minder verticaal staat. De volledig uit leds bestaande koplampen zijn omgeven door armaturen die donkerder van kleur zijn.

Onder de kap is er minder nieuws te vinden. De Fastback wordt net als zijn minder flamboyante broers leverbaar met een 1.0 T-GDI met 120 pk, een viercilinder 1.4 T-GDI met 140 pk en een 1.6 CRDi met 110 of 136 pk. Een handgeschakelde zesbak is voor alle motoriseringen standaard, de zeventrapsautomaat met dubbele koppeling DCT is als optie verkrijgbaar voor de 1.4 benzine en beide diesels.

De Hyundai i30 Fastback komt begin volgend jaar op de markt. Zijn publieksdebuut beleeft hij op 12 september op de beursvloer van de IAA in Frankfurt.

Ook nieuw is de sportieve versie van de i30, die kortweg N wordt gedoopt. De N staat in dit geval voor Nürburgring, het legendarische circuit in Duitsland. Sinds 2014 doet Hyundai mee aan het WRC en de kennis en ervaring die het daar heeft opgedaan, is toegepast om deze i30 aan te scherpen.

De i30 N krijgt een 2.0 T-GDI die standaard 250 pk en 353 Nm levert. In die uitvoering gaat hij van 0 naar 100 in 6,4 seconden. Neem je het Performance Package, dan wordt de motor nog eens opgevoerd tot 275 pk en voltooit de i30 N dezelfde sprint in 6,1 seconden. In beide gevallen is de topsnelheid begrensd op 250 km/h.

