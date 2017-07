Nieuwe Londense Taxi kan 112 kilometer elektrisch rijden

The London Taxi Company, het bedrijf dat sinds jaar en dag Londense taxi’s produceert, heeft voor de gelegenheid de naam veranderd in The London EV Company (LEVC). De nieuwe auto heet eenvoudigweg ‘TX’ en is qua uiterlijk overduidelijk een moderne interpretatie van de auto die in het Londense straatbeeld zo onmisbaar is.

De auto is een plug-inhybride die in theorie zo’n 70 mijl (112 kilometer) op elektriciteit kan rijden. Daarna fungeert een kleine benzinemotor als aggregaat, waardoor de totale actieradius op 400 mijl (zo’n 640 km) komt te liggen.

In het interieur wordt direct duidelijk dat de TX een product is van Volvo’s moederbedrijf Geely. Het stuurwiel is afkomstig uit moderne modellen van Volvo, maar ook het sterk naar de bestuurder gedraaide infotainmentscherm en diverse andere bedieningselementen zijn herkenbaar.

Onder meer grote deuropeningen, veel zitruimte en wifi moeten de auto bij uitstek geschikt maken als taxi. In Londen zal de overgang naar het nieuwe model waarschijnlijk vlot gaan, want Transport for London heeft besloten dat nieuwe taxi’s vanaf 1 januari 2018 in staat moeten zijn om emissievrij door het verkeer te gaan.

LEVC wil deze taxi niet alleen in de Britse hoofdstad inzetten, maar gaat het model ook elders op de wereld te verkopen. De milieuvriendelijke(re) taxi's zullen ook in Nederland te zien zijn; er zijn maar liefst 225 exemplaren besteld die in 2018 geleverd zullen worden.

Ga voor meer foto's en informatie naar AutoWeek.nl