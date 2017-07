Verkopen Tesla in Hongkong volledig ingezakt

In de maanden april en mei is de verkoop van elektrische auto’s van de Amerikaanse fabrikant Tesla in Hongkong compleet ingestort, meldt The Wall Street Journal. Per 1 april zijn de maatregelen om de verkoop van elektrische auto's te stimuleren voorlopig stopgezet, en dat merkt het merk sterk in de verkoopcijfers.

Eerder nam de verkoop van de elektrische modellen juist nog een vlucht in Hongkong. De nieuwe regels werden al in februari van dit jaar aangekondigd, waarna er een ware run op Tesla's ontstond. Alleen al in maart werden 2.939 exemplaren geregistreerd. Veel mensen hebben hun geplande aankoop dus iets naar voren gehaald, maar dat laat onverlet dat Tesla-verkopers van China's 'administratieve regio' het de laatste maanden bijzonder rustig hebben.

Sterke prijsstijging

Elektrische auto's werden in Hongkong tot 1 april vrijgesteld van een forse registratieheffing. Een basis-Model S kostte vóór die datum zo'n 75.000 dollar en staat sinds het opheffen van de maatregel voor een stevige 130.000 dollar op de prijslijst.