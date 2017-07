Rij-impressie Volvo XC60

De eerste XC60 was een absolute knaller. Het model was wereldwijd niet aan te slepen en deed het ook in Nederland erg goed. Door zijn gemoedelijke imago en prijzen, die net even voordeliger zijn dan die van de Duitse concurrentie, wist de auto de gunst van de calvinistische Nederlander te winnen.

Maar de jaren begonnen te tellen. Motoren, onderstel en interieur konden niet meer meekomen in vergelijking met de nieuwe Audi Q5 of Mercedes-Benz GLC. Bovendien is de concurrentie toegenomen. Alfa Romeo heeft de Stelvio, Jaguar heeft de F-Pace, Lexus de NX en ga zo maar door. Het is tijd voor iets nieuws.

En dat komt op een mooi moment, want het gaat goed met Volvo. De Zweden hebben vorig jaar opnieuw een verkooprecord gezet en met de XC90 wist het merk zichzelf kwalitatief naar nieuwe hoogten te stuwen. Het plan is om alle innovaties van de 90-serie mee te nemen naar de 60-serie. De nieuwe XC60 gaat een toekomstige V60 en S60 voor en mag dus laten zien in hoeverre dat is gelukt.

Modulair

In elk geval staat de auto op hetzelfde modulaire platform als de 90-serie. De XC60 kan hierdoor voortborduren op de goede rijeigenschappen van zijn grotere broer. Dat voortborduren doet de auto trouwens op meerdere vlakken. Het begint met de buitenkant, waarbij meer dan ooit duidelijk wordt dat ook Volvo een familie-designtaal nastreeft.

Hij lijkt veel op de XC90, al is ons bij de onthulling van de XC40-concept beloofd dat de auto's in verschillende segmenten niet te veel op elkaar gaan lijken. De XC60 is iets lager dan zijn voorganger, waardoor hij een iets minder plomp voorkomen heeft. Dit testmodel is een dure uitvoering met 22-inchwielen, waardoor hij een stuk minder braaf oogt dan Volvo ooit was. Fout wordt het nooit, eerder hypermodern.

Ook de cockpit is bekend terrein voor iedereen die ervaring heeft met de 90-serie. Het grote verticale touchscreen in het midden domineert, voor je neus heb je digitale klokken. De zitpositie is uitstekend en het materiaalgebruik is voor Volvo-begrippen ongekend goed. Audi en Mercedes-Benz gaan nog een stapje verder, maar een merk als BMW moet zich zorgen maken over de stappen die Volvo hier maakt. Het touchscreen is door zijn grootte en vooral zijn werksnelheid een van de betere in zijn soort.

Hulpsystemen

Met in het achterhoofd Volvo's claim dat er in 2020 geen doden of zwaargewonden meer mogen vallen in een nieuwe Volvo, is het niet verrassend dat de veiligheidsopties in deze SUV bovengemiddeld zijn. De autopilot is verder verbeterd; op de snelweg houdt dit systeem je mooi binnen de lijnen en op goede afstand van je voorganger, zelfs in glooiende bochten.

Volvo benadrukt dat het systeem is bedoeld als ondersteunende maatregel: te lang je handen van het stuur houden wordt dan ook niet getolereerd. Nog geen Tesla-praktijken dus. Ook automatisch van rijstrook wisselen, zoals bij Mercedes-Benz (en Tesla), is niet mogelijk. Autobrake is wel standaard, net als een systeem dat je automatisch terugstuurt naar je eigen rijstrook bij dreiging van een botsing met een tegenligger.

Bij een onvermijdelijke aanrijding zal de auto eveneens zelfstandig wegsturen van het obstakel. Optioneel kun je nog verder gaan met dodehoekdetectie, eveneens gekoppeld aan dat autosteering-systeem.

Plug-inkansen

De auto in deze test is de dikste dieselversie: de D5 met 235 pk. Volvo had verder alleen de T6 beschikbaar, maar die is voor Nederland niet belangrijk. De plug-in T8 TE (Twin Engine) met ruim 400 pk is namelijk goedkoper dan de T6 (met 320 pk), wat de keuze vrij eenvoudig maakt. De plug-in heeft net als de XC90 een viercilinder met turbo plus supercharger, goed voor 320 pk. De rest van het vermogen komt van een elektromotor.

In Nederland is het zoals bekend over en uit met het bijtellingsvoordeel, waardoor de verkoop van plug-ins is ingestort. Volvo claimt echter dat veel tevreden V60 TE-rijders toch graag opnieuw (semi)elektrisch willen rijden en daardoor veel interesse hebben in de XC60 T8. Omdat die variant ook een goed dieselalternatief kan zijn, kan Volvo de neergang van plug-ins in Nederland zowaar doorbreken.

Hier speelt wel mee dat er nog geen andere instapmotoren leverbaar zijn. Een T5 (254 pk) en een D4 (190 pk), beide met vierwielaandrijving, zijn de zwakste broeders. Andere motoren met voorwielaandrijving volgen, maar dat duurt nog minstens één tot anderhalf jaar. Als er een goedkopere T4 met bijvoorbeeld 180 pk komt, zal dat in Nederland zeker ten koste gaan van de T8 TE.

Volwassen

Tot dat moment blijven ook de dieselversies belangrijk. Volvo mag dan hebben aangekondigd dat het stopt met de ontwikkeling van dieselmotoren, de biturbo-D5 is zonder meer een heerlijk blok. De viercilinder is stiller dan vergelijkbare diesels van bijvoorbeeld Mercedes-Benz en Jaguar, en de hoeveelheid koppel is enorm. Het gemak waarmee de SUV een steile helling opstoomt, is ronduit indrukwekkend.

De achttrapsautomaat is soepel en snel genoeg, maar verwacht geen reacties zoals in een BMW of Audi. De rijeigenschappen doen dus denken aan die van de XC90. De focus van de XC60 ligt nog altijd op comfort, maar de auto ligt een stuk steviger op de weg. Een kwaliteit die Mercedes-Benz al langer heeft. Dit tilt de rijervaring van de hele auto en het hele merk naar een meer volwassen niveau.

Overigens is de testauto voorzien van luchtvering; de standaardversie en de sportvariant hebben normale veren en dempers, waarbij de sportieve uitvoering iets harder is. Een R-design-uitvoering staat hierdoor los van het onderstel. Volgens Volvo waren er klanten die wel de design-upgrade wilden, maar niet het hardere onderstel. Met de luchtvering in de Dynamic-stand wordt de besturing iets zwaarder en het onderstel stugger, wat dynamisch rijden mogelijk maakt.

De XC60 weet net zo'n grote stap te zetten als de XC90, waarmee de auto naar onze mening nog meer is geslaagd dan de S90 en V90. Hij is wel wat duurder dan zijn voorganger, maar omdat optiepakketten redelijk voordelig zijn, kan de Zweed de Duitse concurrentie met een goed totaalaanbod om de oren slaan.

Voor Nederland is het wel jammer dat goedkopere T4- (wellicht zelfs T3-) en D3-versies pas veel later komen. Veel potentiële kopers zullen hierdoor lang geduld moeten hebben, als ze voor die tijd al niet bij de concurrent gaan shoppen.

Zeer volwassen onderstel

Instapmotoren volgen later Niet superdynamisch

Specificaties XC60 D5 Motor 4-cilinder, 2 turbo's Cilinderinhoud 1.969 cc Vermogen 235 pk bij 4.000 tpm Koppel 480 Nm bij 2.250 tpm Gemiddeld verbruik 1 op 18,2 Topsnelheid 220 km/h 0-100 km/h 7,2 sec Prijs vanaf € 68.995

