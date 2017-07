Rij-impressie Donkervoort D8 GTO RS

De cijfers zijn op papier al duizelingwekkend: 415 pk sterk, 695 kilo licht. Elke paardenkracht hoeft zodoende maar 1,67 kilo voort te stuwen. Alleen ultrasnelle motorfietsen maken het nog bonter als het op pk-/gewichtsverhouding aankomt.

Van 0 naar 100 km/h in 2,7 seconden en de in hypercarland steeds belangrijker wordende 0-200-tijd doet zelfs mensen in Woking (McLaren) of Maranello (Ferrari) de oren spitsen: de Nederlandse GTO RS heeft slechts 7,8 tellen nodig voor die sprint. Dat is bizar snel voor een auto met een handgeschakelde versnellingsbak.

Concurrenten als McLaren en Ferrari doen het met automaten met dubbele koppeling, dit product uit de Nederlandse polder doet dat met een manuele transmissie. En dat is best een uitdaging.

Het werkt fantastisch: de bak via het ultrakorte pookje in 1, de koppeling ingetrapt houden, de Sport-stand activeren en dan het gas volledig vloeren. De brute vijfcilinder turbo zet het op een brullen, de lichtbalkjes boven de toerenteller springen aan. Nu moet je nog wel met beleid de koppeling laten opkomen, maar de techniek vangt het mooi op. Sensationeel!

Nog extremer

De D8 GTO RS moeten gezien worden als de GTO 2.0. Het prototype waarmee we drie jaar geleden reden en dat destijds als de extreemste straatauto ooit werd beschouwd, blijkt geëvolueerd tot iets nog extremers. Deze RS is 75 kilo lichter dan het prototype destijds. Op zo'n gewicht een enorme winst, behaald door bijvoorbeeld de middentunnel, het omhulsel van de versnellingsbak en de cardanas van carbon te maken in plaats van staal.

De olie- en waterkoeler zijn bij elkaar geplaatst en anders van opzet. De neus werd breder en werkt meer als een spoiler. Aan boord zien we een knop waarmee je de mate van tractieregeling kunt bepalen, net als in een monster als de Mercedes-AMG GT R. Zo 'hardcore' is de GTO RS. De demping drukt onverbiddelijk elke kleine vorm van beweging die er in de auto kan ontstaan de kop in.

Voor een Donkervoort moet je als bestuurder trouwens niet al te zwaarlijvig zijn. De bestuurder moet zichzelf in een ultralaag kuipje laten zaken, met vijfpuntsgordel vastsnoeren en dan hopen dat de schoenen niet te breed zijn om de pedalen fatsoenlijk te kunnen bedienen.

Ook als S

Het gaat er in de auto doeltreffend aan toe. Achter het stuurwiel zit een digitaal scherm met daarin de weergave van het aantal toeren dat de motor draait en de snelheid, maar ook zaken als olietemperatuur en bovenin een rij lampjes voor het juiste schakelmoment. De 2,5-liter TFSI wek je met een Audi-sleutel tot leven nadat eerst de hoofdstroomschakelaar is omgezet.

Het kleine stuur is met Alcantara bekleed, met stiksels ter indicatie van de middenstand. Hetzelfde Alcantara met fraaie stiksels zit ook over de middentunnel. Verder veel carbon, in elk portier een handgreep met gaten erin – elke gram telt immers. De zit is zoals gezegd ultralaag, je ziet de voorwielen bewegen; een intensere band met de techniek kun je in een straatauto niet krijgen. Zeker in de RS-trim is deze Donkervoort uitermate geschikt om meteen het circuit op te gaan.

Zo extreem hoeft een D8 GTO overigens niet te zijn. Er is nu ook een GTO S die weliswaar dezelfde vijfcilinder turbomotor heeft, maar qua afstelling wat minder heftig is. De motor heeft naar wens 340 of 360 pk en de auto weegt 740 kilo. Bakken lol gegarandeerd voor de openbare weg, maar zonder dat al te brute karakter van de RS.

Meer beleving in een auto kan niet

Extreem snel Enorme draaicirkel

Enorme draaicirkel Geen enkel comfort

Specificaties Motor 5-cilinder turbo Cilinderinhoud 2.480 cc Vermogen 415 pk bij 5.400 tpm Koppel 450 Nm bij 2.000 tpm Gewicht 695 kg Gemiddeld verbruik 8-10 l/100 km Topsnelheid 255 km/h 0-100 km/h 2,7 sec Prijs € 198.613,73

