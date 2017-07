Ford presenteert vernieuwde Tourneo Custom

De vierde generatie van de Ford Transit verscheen in 2013. De personenversie van de Transit Custom is bekend als Tourneo Custom en die is nu gefacelift.

De vernieuwde Tourneo is van buiten te herkennen aan het volledig nieuwe front. Ford geeft het model nieuwe koplampen, een grote hexagonale grille met vijf horizontale, verchroomde lamellen en een nieuwe voorbumper. De Tourneo heeft verder een volledig nieuw dashboard, dat wat strakker en rustiger vormgegeven is.

Tevens nieuw is het 8-inch scherm dat bij het infotainmentsysteem (SYNC 3) hoort. Dat systeem is alleen leverbaar op de hogere uitrustingsniveaus.

De zes nieuwe stoelen achterin, zijn in een vergaderopstelling te zetten. Ford belooft verder betere materiaalgebruik en betere geluidsisolatie. Ook nieuw zijn zaken als Intelligent Speed Limiter en Traffic Sign Recognition.

Bij de motoren bestaat de keuze uit een 105, 130 of 170 pk sterke dieselmotor. Later dit jaar is de vernieuwde Tourneo Custom. De eerste modellen worden begin volgend jaar geleverd.

