Minder gebruikte auto's verkocht

Autobedrijven verkochten in de eerste helft van dit jaar 572.901 gebruikte personenauto's aan consumenten, dat zijn er 10.560 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat betekent een daling van 1,8 procent.

VWE Automotive geeft aan dat een deel van deze daling verklaard kan worden door het grote aantal nieuwe auto's met een laag bijtellingstarief dat in 2015 werd geregistreerd en in voorraad werd gezet. Het grootste deel van deze fiscaal aantrekkelijke modellen is in de eerste helft van 2016 verkocht. Ook worden occasions steeds vaker direct uit het buitenland gehaald. De groeiende populariteit van private lease neemt eveneens een hap uit de vraag naar gebruikte auto's.

Consumenten verkochten onderling 346.788 gebruikte personenauto's, niet noemenswaardig minder dan de 346.868 exemplaren die in de eerste helft van vorig jaar werden verkocht. Gebruikte bedrijfsauto werden juist weer vaker verhandeld. Autobedrijven verkochten in de eerste zes maanden van dit jaar 49.620 gebruikte bestelauto's, 5,2 procent meer (2.442 stuks) ten opzichte van het eerste half jaar van vorig jaar.

Opvallend gegeven is de relatief grote daling van de handel in gebruikte auto's die het traditioneel juist goed doen. Zo werden gebruikte Renaults Mégane 10 procent en Fiats Punto 10,2 procent minder vaak verhandeld. Voor de Seat Ibiza en Toyota Auris liggen die percentages op 12,1 procent en zelfs 19,8 procent. Compacte auto's als de Renault Clio (+6,6 procent), Ford Fiesta (+10,6 procent), Kia Picanto (+12,3 procent) en Volkswagen Up (+23 procent) werden juist meer verkocht.

Import

De toenemende groei van het aantal geïmporteerde occasions is ook in de eerste zes maanden van dit jaar waar te nemen. Er werden 98.284 auto's uit het buitenland gehaald, zo'n 20.000 meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De import van gebruikte bedrijfsauto's is tevens toegenomen. Tot nu toe werden 1.179 lichte bedrijfsauto's geïmporteerd, 17,8 procent meer dan in de eerste helft van 2016.

Top 5 geïmporteerde personenauto's

Merk en model Eerste helft 2016 Eerste helft 2017 2017 t.o.v. 2016 1 Volkswagen Golf 4.119 5.037 +22,3 procent 2 Volkswagen Polo 3.374 4.610 +36,6 procent 3 Opel Corsa 1.857 2.217 +19,4 procent 4 Toyota Yaris 1.850 2.015 +8,9 procent 5 BMW 3-serie 1.569 2.013 +28,3 procent

Export

Waar de import van gebruikte personenauto's is toegenomen, neemt de export ervan in de eerste helft van dit jaar juist af. Er werden 4.438 gebruikte personenauto's naar het buitenland verscheept, 3,6 procent minder dan in de eerste zes maanden van 2016. Polen blijft de belangrijkste eindbestemming.

De export naar Roemenië groeide met 11 procent behoorlijk, ook de export naar Litouwen en Egypte nam toe terwijl de er minder gebruikte auto's naar België, Duitsland en Tsjechië gingen. De export van lichte bedrijfsauto's nam juist toe en wel met 4,1 procent. Twintig procent van alle geëxporteerde lichte bedrijfsauto's ging naar Polen.

Top 5 geëxporteerde personenauto's

Merk en model Eerste helft 2016 Eerste helft 2017 2017 t.o.v. 2016 1 Volkswagen Golf 5.652 4.847 -14,2 procent 2 Renault Mégane 3.078 3.672 +19,3 procent 3 Volkswagen Passat 4.714 3.515 -25,4 procent 4 Opel Astra 3.710 3.403 -8,3 procent 5 Ford Focus 3.042 3.279 +7,8 procent

