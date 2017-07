Volkswagen gaat na zeventien jaar weer auto's in Iran verkopen

Volkswagen wil in augustus beginnen met de verkoop van auto's van de types Tiguan en Passat via dealers in de regio rond hoofdstad Teheran.

Vorig jaar maakte het Franse PSA Peugeot Citro├źn al bekend zijn fabriek in Iran te gaan moderniseren. Later volgde Renault met de aankondiging een nieuwe fabriek te gaan bouwen in Iran.

Autobedrijven zien Iran als een lucratieve groeimarkt vanwege de circa 80 miljoen inwoners. De Iraanse overheid denkt dat op termijn jaarlijks 3 miljoen nieuwe auto's verkocht kunnen worden in het land.

Steeds meer westerse bedrijven zoeken toenadering tot Iran na het wegvallen van een groot deel van de sancties tegen het land. Maandag tekende het Franse olieconcern Total nog een grote gasdeal met Iran.