Citroën maakt prijzen bekend van C3 Aircross

Met de onlangs gepresenteerde C3 Aircross gaat Citroën de directe strijd aan met succesvolle concurrenten als de Renault Captur en de Nissan Juke. De vanafprijs van de Citroën zit aardig dicht bij die van de Renault; net onder de twintigduizend euro. Daarvoor krijg je de 82 pk sterke PureTech driecilinder met handgeschakelde vijfbak.



Hoger op de prijslijst staat de 110 pk sterke 1.2 PureTech die te krijgen is voor 22.690 euro. De versie met de zestrapsautomaat gaat 24.990 euro kosten. Het aanbod van benzinevarianten wordt afgesloten met de 130 pk sterke versie van diezelfde motor. Die kost minstens 26.540 euro en is er alleen met een handgeschakelde zesbak.



Dieselrijders hebben de keuze tussen de 100 pk en 120 pk sterke BlueHDi. Die eerste is er vanaf 25.200 euro en is standaard gekoppeld aan een vijfbak. De krachtigere diesel kost minstens 26.100 euro en is er uitsluitend met een handgeschakelde zesbak.



Bij de Citroën C3 Aircross zijn er negentig verschillende kleurencombinaties voor de buitenkant mogelijk. In het interieur kan gekozen worden uit vijf kleurstellingen.

De C3 Aircross krijgt drie verschillende uitrustingsniveau's. Op volgorde van luxe zijn dit de Live, de Feel en de Shine.

Meer informatie en foto's op AutoWeek.nl