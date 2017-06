Rijden op zonne-energie: Lightyear One

Nederlandse techneuten oogsten traditiegetrouw wereldwijd lof met hun extreem lage zonnepaneelauto's, waarmee zij geregeld langeafstandsritten weten te winnen. Een groep oud-studenten van de Technische Universiteit van Eindhoven die zich tijdens hun studie ook met die tak van sport bezighield, staat tegenwoordig aan het roer van het automerk Lightyear. Vandaag laat het merk voor het eerst uitgebreid informatie los over hun plannen met de One.



Dat met zonne-energie een auto voortbewegen mogelijk is, weten de heren van Lightyear als geen ander. Het ontbrak de auto's waarmee ze op de TU bezig waren vooral aan praktische inzetbaarheid, maar dat geldt niet voor deze One. We zien een cross-over/coupévormige auto die qua proporties weinig lijkt af te wijken van andere auto's. Het dak bestaat uit voornamelijk zonnepanelen.



Lightyear meldt daarbij dat de auto via alle vier de wielen elektrisch wordt aangedreven. Naast bijladen via zonlicht is ook laden via een laadstekker gewoon mogelijk. De accu moet goed zijn om op één lading tussen de 400 en 800 kilometer af te leggen met de One. Dat is een nogal ruime marge, maar afgezien daarvan zijn het indrukwekkende cijfers. Per jaar zou er in Nederland genoeg zonlicht zijn om 10.000 kilometer puur op zonne-energie af te leggen. Op Hawaii moet zelfs het dubbele mogelijk zijn.



Het gaat overigens nog om een virtueel prototype. Volgend jaar laat Lightyear de eerste echte auto zien. Bestellen kan overigens al, want Lightyear meldt dat je vanaf € 119.000 exclusief belasting al een reservering kunt plaatsen. Wanneer je er daadwerkelijk mee op pad kunt, is nog niet duidelijk. Het geld dat binnenkomt via reserveringen wordt onder meer besteed aan de verdere ontwikkeling van de One.

