Aston Martin komt met 'light-versie' van DB11

De in maart vorig jaar gepresenteerde DB11 kennen we als Britse sportieveling met een 608 pk sterke 5,2-liter V12 als kloppend hart. Aston Martin voegt nu een nieuwe variant toe aan de line-up, een versie die zijn enorme V12 verruilt voor een iets subtielere 4,0-liter V8 met twee turbo's.

Het nieuwe hart is afkomstig van AMG, de huistuner van Mercedes-Benz waarmee Aston Martin samenwerkt. De 4,0-liter V8 kennen we dan ook van diverse modellen uit AMG-stad Affalterbach. In de DB11 is het blok goed voor 510 pk en 675 Nm koppel, gelijk aan dat van de S-versies van de AMG 63-modellen. Wie de DB11 op zijn staart trapt, moet in 4 tellen een snelheid van 100 km/h kunnen halen. Z'n topsnelheid ligt op 301 km/h. Aston Martin zegt het motormanagementsysteem dusdanig te hebben herschreven dat het blok nu goed past bij "[...] het gevoel dat een Aston Martin moet geven."

Het kleinere blok heeft uiteraard een uitwerking op het totaalgewicht. Dat ligt nu 115 kilo lager dan dat van de 1.760 kilo wegende DB11 met V12. Op optisch vlak is de V8-variant te herkennen aan zijn speciale lichtmetalen wielen, donkerder koplampunits en aan de twee in plaats van vier luchtopeningen op de motorkap.

