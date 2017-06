Dodge presenteert nog dikkere versie Challenger Hellcat

In april presenteerde Dodge de Challenger Demon, een auto die een aantal van zijn uiterlijkheden aan deze Challenger Hellcat Widebody beschikbaar stelt.

De Hellcat krijgt zodoende een stel enorme wielkasten, waardoor de breedte van de Amerikaan met maar liefst 8,9 centimeter toeneemt. Deze enorme openingen bieden bovendien plaats aan 20-inch lichtmetalen wielen waar weer gigantische 305/35/20 Pirelli P-Zero-banden omheen zitten.

De nieuwe banden zorgen voor meer grip op het asfalt, iets dat de acceleratie van deze speciale Challenger Hellcat ten goede moet komen. Zo is een sprint vanuit stilstand naar 60 mph (97 km/h) in slechts 3,4 tellen achter de rug, en daarmee is hij 0,1 seconde sneller dan het origineel. Een kwart mijl (402 meter) is vanuit stilstand in 11,2 tellen afgelegd.

Hoewel de Challenger Hellcat Widebody nieuwe elektrische stuurbekrachtiging krijgt, verandert er op technisch vlak verder weinig. De 6,2 liter grote Hellcat V8 heeft in elk geval nog steeds een vermogen van 717 pk en 881 Nm koppel.

