Seat lanceert nieuwe Arona

De Arona meet 4,14 meter in de lengte en daarmee is hij zo'n 8 centimeter langer dan de eerder dit jaar gepresenteerde Ibiza. Bovendien is de Arona zo'n tien centimeter hoger dan de Ibiza hatchback. Dit levert vooral extra hoofdruimte op aan voor- en achterzijde.

De bagageruimte meet 400 liter en is daarmee 45 liter groter dan die van de Ibiza. Wat laadruimte betreft moet de Arona de nieuwkomers van Groupe PSA voor laten gaan. Citroën introduceerde onlangs immers de C3 Aircross terwijl Opel sinds kort de Crossland X heeft, die respectievelijk 410 en 520 liter aan bagage kunnen meenemen.

Wel is de Seat ruimer dan zijn concurrenten uit Zuid-Korea; de eveneens nieuwe Hyundai Kona (361 liter) en Kia Stonic (352 liter) zijn net iets krapper.

Motoren

Seat levert de Arona standaard met een 1.0 TSI-motor met 95 paardenkrachten die gekoppeld is aan een handgeschakelde vijfversnellingsbak. Hoger op de ladder staat een 115 pk sterke variant van diezelfde motor, die naar wens zes versnellingen of een automatische DSG-transmissie krijgt. De sterkste benzinemotor is de 1.5 TSI, die 150 pk levert.

Diesel is ook mogelijk; de minst sterke versie is de 1.6 TDI met 95 pk, terwijl er ook een variant met 115 pk bestaat. In 2018 komt ook een 90 pk sterke 1.0 TGI beschikbaar, een motor die draait op aardgas ofwel CNG. Wie het optionele 'dual-ride'-onderstel bestelt, kan kiezen uit de rijmodi Normal, Sport, Eco en Individual.

Kleurig

Veel kopers van cross-overs houden van opvallende kleurencombinaties. Seat gaat met de Arona mee in de trend; het dak is in grijs, zwart of oranje te krijgen en ook in het interieur valt er het nodige in te kleuren. In totaal zorgen de keuzemogelijkheden voor 68 combinaties. Bovendien hebben alle Arona's een in metaal gegrafeerde X op de achterste zijstijl om het stoere karakter van de auto te benadrukken.

De Arona is niet de enige cross-over die Seat in het vat heeft zitten. In 2018 komt het merk ook nog met een grotere SUV, die boven de Ateca wordt gepositioneerd.

Kijk voor meer foto's en informatie op AutoWeek.nl