BMW onthult de compleet nieuwe X3

Zoals bij vrijwel iedere nieuwe generatie van een automodel, groeit ook de X3 in vrijwel alle richtingen ten opzichte van zijn voorganger. De X3 meet 4,71 meter in de lengte en daarmee is hij ruim 5 centimeter langer dan het uitgaande model. De breedte en hoogte nemen met respectievelijk één en anderhalve centimeter toe. De afstand tussen voor- en achterwielen neemt met ruim 15 centimeter toe. De bagageruimte meet 550 liter en wie de achterbank platgooit, moet 1.600 liter kunnen versjouwen. Opvallend gegeven: de X3 is vier centimeter langer dan de eerste generatie X5, die in een hoger segment opereerde.

Grote grille

Wat uiterlijk betreft borduurt de X3, die standaard op 18-inch lichtmetalen wielen staat, voort op het design van zijn voorganger, al is er duidelijk inspiratie opgedaan bij de X5. Het is vanzelfsprekend dat ook de X3 de typische BMW-nieren (de in twee delen geplitste grille) is voorzien, al was hij niet eerder zó prominent aanwezig. Het Duitse merk brengt drie smaken op de markt: xLine, M Sport en de Luxury Line. Die laatste is helemaal nieuw voor de X3.

Sportiever

Volgens BMW krijgt de X3 een sportiever karakter dan zijn voorganger. Opties zoals het M Sport-onderstel, grotere remmen en elektronisch instelbare dempers dragen daar aan bij. Op de motorenlijst zet BMW twee diesel- en drie benzinemotoren. De lichtste diesel vormt de 190 pk sterke xDrive20d. Daarboven zwaait de 265 pk sterke xDrive30d voorlopig de scepter. Op benzinevlak is de 184 pk sterke xDrive20i de instapper, een blok dat de 252 pk sterke xDrive30i boven zich moet dulden. Alle motoren zijn standaard gekoppeld aan een achttraps Steptronic-automaat.

M40i

BMW trakteert liefhebbers van een overdaad aan vermogen en koppel direct op de M40i. Daarmee is het voor het eerst dat de X3 in deze speciale sportieve versie op de markt komt. Met 360 pk en 500 Newtonmeter aan trekkracht laat de 3,0-liter zescilindermotor de X3 in 6,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h sprinten. De topsnelheid is – geheel volgens Duitse traditie – begrensd op 250 km/h. Aan de andere kant van het spectrum compenseert BMW omstreeks 2020 met een volledig elektrische versie van de X3. Daarover ongetwijfeld later meer.

