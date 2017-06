Volkswagen presenteert nieuwe Polo

De in 2009 gelanceerde huidige Polo vindt opvolging in deze gloednieuwe zesde generatie. Net als concerngenoot Seat Ibiza, die eerder dit jaar werd gepresenteerd, groeit de Polo aan nagenoeg alle kanten.

Met zijn lengte van 4,05 meter is hij 8 centimeter langer dan z’n voorganger, terwijl de breedte met 7 centimeter toeneemt tot 1,75 meter. Meer groei vinden we tussen de voor- en de achteras. Dankzij een nieuw platform meet de wielbasis voortaan 2,56 in plaats van 2,47 meter.

Motoren

Volkswagen plaatst negen motoren op de bestellijst. Bij de introductie van de Polo in oktober dit jaar start het motorenpalet op benzinevlak bij de 65 pk sterke 1.0 MPI, en die loopt op tot de 150 pk sterke 1.5 TSI, het inmiddels bekende blok met cilinderuitschakeling.

Op de diesellijst staat aanvankelijk alleen een 95 pk sterke TDI, maar daar valt later meer te kiezen. Voor het eerst komt de Polo ook als 95 pk sterke TGI op de markt, een variant die op aardgas draait. Elke Polo met een vermogen vanaf 95 pk is met DSG-transmissie leverbaar. De top-Polo is uiteraard de GTI. Deze sportieveling perst 200 pk uit zijn 2,0-liter grote TSI, en dat is 8 pk meer dan z'n voorganger.

Safety First

Op veiligheidsgebied voorziet Volkswagen de Polo standaard van Front Assist met City Emergency Braking en Voetgangersherkenning. Op de optielijst staan verder zaken als adaptive cruisecontrol, Lane Assist, dodehoekherkenning, Rear Traffic Alert, Park Assist en Keyless Acces.

Meer nieuwe technologie komt in de vorm van het Active Info Display, het digitale instrumentarium dat tot op heden alleen bij duurdere Volkswagens leverbaar was. Afhankelijk van de uitvoering is de nieuwe Polo voorzien van een infotainmentsysteem met een touchscreen van 6,5 of 8,0-inch.

Smaken

De Polo wordt leverbaar met vier uitrustingniveaus, waarvan de GTI er één is. De overige drie uitrustingsniveaus heten opnieuw Trendline, Comfortline en Highline. De Trendline heeft standaard zaken als led-dagrijverlichting en de basisversie van het multimediasysteem.

Vanaf de Comfortline is airco standaard. Hetzelfde geldt voor bluetooth- en usb-connectiviteit, een middenarmsteun en een met leer bekleed stuurwiel. De Highline heeft als extra het adaptieve Sport Select-onderstel, betere stoelen, sfeerverlichting, automatische klimaatregeling en lichtmetalen wielen.

Eind oktober staat de nieuwe Polo in de Nederlandse showrooms. Prijzen en uitgebreide specificaties worden in de aanloop daarnaartoe bekendgemaakt.

