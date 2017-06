Jaguar onthult XF Sportbrake

Chief designer Ian Callum zou gezegd hebben dat er geen Jaguar XF Sportbrake zou komen, maar herriep daags daarna dat verhaal alweer via Twitter. Een half jaar later kwam zelfs een officiële bevestiging, meteen gevolgd door een reeks door Jaguar zelf verspreide foto's van een prototype en later ook spionagebeelden. Nu is de XF Sportbrake officieel onthuld.



De achterlichten van de auto lijken op die van de sedan en ook de centrale verbindingsbalk ontbreekt, maar het uitstekende rondje aan de onderzijde van de lichten zorgt voor het nodige onderscheid. De XF Sportbrake beschikt over een flinke laadruimte. In de basis kan er 565 liter bagage in, maar met de achterbank plat kan er tot 1.700 liter in. Daarmee komt de ruimte in de Jaguar nagenoeg overeen met de hoeveelheid die concurrent BMW 5-serie Touring biedt.



Ten opzichte van de sedan wint de Sportbrake niet alleen ruimte, ook het oppervlak van het optionele glazen dak is fors groter. De zonwering daarvan is met gebaren te openen en sluiten. Net als bij de grotere Jaguar F-Pace beschikt de XF Sportbrake over de ‘activity key’; de armband die het meenemen van de sleutel bijvoorbeeld tijdens het sporten overbodig maakt.

Op het gebied van motorisering kan de XF Sportbrake desgewenst met een flink vermogen geleverd worden, want de van de XF bekende motoren vinden allemaal hun weg naar de ruimere Sportbrake. Ook de 380 pk sterke 'S' behoort dus tot de mogelijkheden. Nederlandse prijzen worden in een later stadium bekendgemaakt.

