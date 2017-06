Fisker toont EMotion nu zelf

Fisker Inc. is op volle kracht begonnen om de automotivewereld klaar te stomen voor de komst van de EMotion. Uit eerder verschenen afbeeldingen was al af te leiden dat de auto op detailniveau van de in 2016 getoonde pre-productieversie afwijkt.

Voor de constructie van de EMotion maakt Fisker Inc. gebruik van koolstofvezel en aluminium. Het bedrijf belooft dat de auto daardoor zo'n 20 procent lichter is dan een conventionele auto van dit formaat. De elektrische EMotion moet op een acculading 644 kilometer ver kunnen komen. Zijn topsnelheid zou op 260 km/h liggen en in de Verenigde Staten moet de EMotion 129.900 dollar gaan kosten, omgerekend grofweg 116.000 euro.

Op 17 augustus wordt de Fisker EMotion officieel gepresenteerd.

Rommelen

Zo'n 3,5 jaar geleden ging Henrik Fiskers merk Fisker op de fles. Het merk produceerde de bijzondere Karma, een plug-inhybride.

Uiteindelijk werd de Chinese Wanxiang Group de nieuwe eigenaar van het merk, een bedrijf dat de merknaam Fisker omdoopte in Karma. De Karma zelf, Fiskers eerste en enige model, heet voortaan Revero. Henrik Fisker is nu echter terug als hoofd van dit nieuwe merk Fisker Inc.

Meer foto's en informatie op AutoWeek.nl