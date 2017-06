Citroën stort zich op cross-overmarkt met nieuwe C3 Aircross

De Aircross biedt voortaan weliswaar minder ruimte, maar zet daar een hogere zitpositie en een stoerder uiterlijk tegenover.

Met zijn grotere bodemvrijheid, stoer ogende bumperprofielen aan voor- en achterzijde en kunststof wielkastranden laat Citroën geen twijfel bestaan over het stoerdere karakter van de ruimtelijke C3.

Net als de 'normale' C3, een compacte vijfdeursauto met een lager koetswerk, is ook deze C3 Aircross op relatief veel punten op de smaak van de koper aan te passen. Onderdelen zoals het dak, de dakdragers, spiegelkappen, omlijstingen van de lichtunits en zelfs de 16- of 17-inch wielen zijn in diverse kleuren uit te voeren. Voor alleen het exterieur zijn volgens Citroën al 90 verschillende combinaties mogelijk.

Samen met Opel en Peugeot

Citroën ontwikkelde de C3 Aircross in samenwerking met Opel en Peugeot. Bij Opel staat de Crossland X bijvoorbeeld op dezelfde bodemplaat, terwijl Peugeot de komende 2008 op dezelfde techniek baseert. Zetten we de C3 Aircross naast de eerder gelanceerde Crossland X, dan is de Citroën met een lengte van 4,15 meter 6 centimeter korter. De breedte is met 1,76 meter identiek, wel is de C3 Aircross met 1,64 meter 5 centimeter hoger.

Ook het ruimteaanbod komt overeen met dat van de Crossland X. Dankzij een in twee delen verschuifbare achterbank kan er 410 of 520 liter aan bagageruimte meegezeuld worden. Comfort staat hoger in het vaandel dan sportiviteit. Grote, comfortabele zetels en soepel afgestemd onderstel moeten de Franse crossover een ander karakter geven dan de concurrentie.

Motoren

Voorlopig monteert Citroën de 130 pk sterke 1.2 PureTech-motor als sterkste benzinemotor. Deze wordt standaard gekoppeld aan een handgeschakelde zesversnellingsbak. Er bestaat ook een minder sterke variant van die motor; deze levert 110 pk en is zowel met handgeschakelde bak als met zestrapsautomaat te krijgen.

De minst sterke benzine is de PureTech met drie cilinders en 82 pk. Dieselrijders kunnen kiezen voor een BlueHDi-motor met naar keuze 100 of 120 paardenkrachten. De Nederlandse prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.

