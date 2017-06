Hyundai presenteert nieuwe cross-over Kona

Om op te vallen in de felbevochten markt van compacte cross-overs, geeft Hyundai de Kona een opmerkelijk uiterlijk mee.

Zo springen de dubbele koplampen in het oog, terwijl de Kona rondom voorzien is van stoer ogende details zoals matte, zilverkleurige accenten rond de mistlampen en de luchtinlaten. Ook in de bumpers aan de voor- en achterzijde verwerkt Hyundai details die de Kona een stoerder voorkomen moeten geven.

De 4,17 meter lange Kona is 1,80 meter breed en 1,55 meter hoog. De wielbasis, ofwel de afstand tussen de voor- en achterwielen, meet 2,60 meter en daarmee kan de Kona zich op papier prima meten met zijn grootste concurrenten zoals de Renault Captur en de Peugeot 2008.

Kleuraccenten

Ook het interieur is anders dan we dat van Hyundai gewend zijn. De Kona krijgt een stoerder ogend dashboard dan de i20 (de hatchback waarmee hij zijn techniek deelt) en de lakkleur van de buitenkant komt aan de binnenzijde terug in accenten rond de versnellingspook, de ventilatieroosters, de startknop en op de stoelen en het stuurwiel.

Bekende motoren

Hyundai levert een aantal benzinemotoren, beginnend bij de 120 pk en 172 Nm sterke 1.0 T-GDI die ook al in de i20 verkrijgbaar is. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak, die het vermogen naar de voorwielen stuurt. Hoger op de benzineladder staat een 177 pk en 265 Nm sterke 1.6 T-GDI, een motorblok dat gekoppeld is aan een zeventrapsautomaat met dubbele koppeling.

Met die laatste motor is de Kona in staat om in 7,9 tellen naar een snelheid van 100 km/h te sprinten. Deze 1.6 is overigens ook met vierwielaandrijving leverbaar. Voor dieselrijders biedt Hyundai een nieuwe 1,6-liter dieselmotor.

