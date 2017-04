Tesla roept auto's terug om problemen met parkeerrem

Het gaat om voertuigen van de types Model S en Model X die zijn gebouwd tussen februari en oktober vorig jaar.

Het betreft circa 31.000 auto's die zijn verkocht in de Verenigde Staten, de overige auto's rijden elders rond. Volgens Tesla is de veiligheid niet in het geding en is het bedrijf juist extra voorzichtig door met deze terugroepactie te komen. Er zijn geen ongelukken of verwondingen bekend door het defect, aldus Tesla.

Beleggers op Wall Street waren niet blij met het bericht. Na aankondiging van de terugroepactie leverde het aandeel Tesla zijn eerdere koerswinst in en dook het in het rood.