Zomerbanden getest: Hier moet je op letten

Om daar achter te komen, heeft AutoWeek in samenwerking met AutoBild 52 zomerbanden in de maat 225/50 R17 onderworpen aan een aantal standaardtests, zoals remweg op nat en droog wegdek. De 20 best scorende banden zijn uitvoerig aan aanvullende tests onderworpen.

Zes zomerbanden behaalden de maximumscore, waarbij de Continental PremiumContact 6 is uitgeroepen tot overall testwinnaar. De Dunlop Sport Maxx RT2 en de Falken Azenis FK510 volgden op plek 2 en 3. Onder aan de lijst eindigt de Kumho Ecsta HS51, die onderstuur vertoont op zowel nat als droog wegdek en de kortste levensduur van alle geteste banden vertoont.

Hoewel de band van Continental zich kenmerkt door prima rijeigenschappen op zowel droog als nat wegdek en een lange levensduur, staat daar met om en nabij de € 530 per set wel een stevige prijs tegenover. Wat dat betreft biedt Falken met de Azenis een mooi alternatief dat vergelijkbare prestaties levert voor een veel aantrekkelijker prijs: ongeveer € 390 per set. Topkwaliteit hoeft dus niet uitsluitend de hoofdprijs te kosten.

Tot slot nog een tiental handige tips om verantwoord met je (zomer)banden om te springen.

1. Hoe wissel je een band?

Wellicht voor een hoop mensen overbodige informatie, maar toch wel prettig om te weten!

· Trek de handrem aan en zet de auto in een versnelling.

· Draai de wielbouten één slag los voordat je de auto opkrikt.

· Let goed op waar je de krik plaatst. Elke auto heeft hiervoor speciale opkrikpunten.

· Krik de auto omhoog totdat het te vervangen wiel loskomt van de grond.

· Draai de wielbouten een-voor-een helemaal los.

· Verwijder voorzichtig het wiel en vervang deze met het reservewiel.

· Bij het vastzetten van het reservewiel dien je de wielbouten kruislings vast te zetten. Bij vier wielbouten begin je bij een willekeurige wielbout, vervolgens neem je de tegenoverliggende bout en vervolgens de overige twee bouten.

· Laat de auto zakken en draai de wielbouten weer stevig aan.

· Controleer zo snel mogelijk de bandenspanning, bijvoorbeeld bij een tankstation.

· Laat de lekke band repareren. Als je de lekke band wegbrengt, laat de monteur dan meteen controleren of het gewisselde wiel goed vastzit.

2. Wat zijn de voor- en nadelen van een vierseizoenenband?

Je hoeft geen aparte set winterbanden aan te schaffen en je hoeft je banden niet twee keer per jaar te laten wisselen. Een vierseizoenenband is alleen een 'echte' winterband wanneer deze aan de zijkant is voorzien van de zogenaamde 'three peak mountain'; een figuur van een berg met drie pieken en in het midden een afbeelding van een sneeuwvlok. Een nadeel van een vierseizoenenband is dat het een compromis is. De eigenschappen in de zomer zijn minder dan van een 100 procent zomerband, hetzelfde geldt in de winter in vergelijking met een 100 procent winterband.

3. Mijn auto heeft geen reserveband maar een compressor. Hoe werkt dat?

Om ruimte en gewicht te besparen, zijn er auto's die een compressor met een lekdichtmiddel hebben in plaats van een reserveband. In de reparatieset zit een vloeistof die via het ventiel in de band moet worden gespoten. De band kan daarna met de compressor worden opgepompt. Een reparatieset werkt alleen bij kleine gaatjes tot circa 5 mm en het vormt slechts een tijdelijke oplossing.

4. Mijn banden zijn onregelmatig versleten. Hoe kan dat en hoe kan ik dit voorkomen?

Onregelmatige slijtage kan meerdere oorzaken hebben. Een voorbeeld: als het profiel aan de zijkanten van het loopvlak (de zogenaamde 'schouders') meer is versleten dan in het midden, is er waarschijnlijk te lang met een te lage bandenspanning gereden. Bij een te hoge bandenspanning slijt de band juist vooral in het midden van het loopvlak. Bij andere vormen van onregelmatige slijtage is een verkeerde wielstand vaak de reden. Dit kan worden opgelost door de auto te laten uitlijnen bij een garagebedrijf of bandenspecialist.

5. Hoe verleng ik de levensduur van mijn banden?

Controleer de spanning van de banden minimaal één keer per maand. De controle dient met koude banden plaats te vinden (binnen 3 kilometer na vertrek). Een juiste bandenspanning verlengt de levensduur van de banden en verhoogt de veiligheid. Controleer ook geregeld het profiel om te zien of de band gelijkmatig slijt. Zo niet, dan is het verstandig om naar een garagebedrijf of bandenspecialist te gaan. Voorkom zo veel mogelijk het op- en afrijden van stoepranden en andere obstakels.

6. Hoe kan ik zien hoe oud mijn banden zijn?

De maximumleeftijd of het maximumgebruik van een autoband bedraagt zes jaar. Een exemplaar van zes jaar of ouder dient uit veiligheidsoverwegingen te worden vervangen. Je kunt de leeftijd van de band aflezen aan de zijkant van de band. Achter de DOT-code vind je de productiedatum van de band.

7. Welke bandenspanning moet ik aanhouden?

De juiste bandenspanning staat vermeld op een sticker aan de binnenkant van de tankdopklep of op de binnenzijde van het portier van de bestuurder. Je vindt de aanbevolen bandenspanning ook in het instructieboekje. Een vol beladen auto vraagt om een hogere bandenspanning dan een auto waarin alleen de bestuurder en een eventuele passagier zitten. Daarom staan er altijd twee aanbevolen waarden voor de bandenspanning vermeld.

8. Wat is een run flat-band?

Een run flat-band is een band waarmee je tijdelijk kunt doorrijden als deze lek is geraakt. In het algemeen kun je bij een maximumsnelheid van 80 km/u nog zo’n 80 kilometer doorrijden met een lekke band. Dat is voldoende om naar een garagebedrijf of bandenspecialist te rijden. Een run flat-band heeft stevigere 'wangen' (de zijkant van de band), die de auto dragen als de band lek is.

9. Hoe kan ik zien of mijn banden aan vervanging toe zijn?

Elke band is voorzien van 1,6 mm hoge slijtage-indicatoren. Deze zijn aangebracht in de profielgroeven van de band. Zodra deze indicatoren op dezelfde hoogte liggen als het profieloppervlak, hebben de banden het wettelijke minimumprofiel van 1,6 mm. Het is verstandig om de banden eerder te vervangen, bijvoorbeeld bij minimaal 2 mm restprofiel.

10. Welke band moet ik kiezen als mijn banden versleten zijn?

Als de huidige banden onder je auto goed bevallen, is het logisch om opnieuw voor deze banden te kiezen. Als je specifieke eisen aan een band stelt (veiligheid, grip, afrolgeluid, afmetingen, et cetera), kun je een blik werpen op bandentests in bijvoorbeeld AutoWeek, je kunt de bandenspecialist om advies vragen of alle nuttige informatie verzamelen op de website banden.autoweek.nl.

