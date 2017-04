Rij-impressie Alfa Romeo Stelvio: Eerste SUV van Alfa blinkt vooral uit in rijgedrag

Met de Stelvio heeft Alfa Romeo, in navolging van Porsche die deze weg begin deze eeuw vrijmaakte met de Cayenne, nu ook een SUV in het assortiment. Het is de belangrijkste carrosserievorm van het moment die voldoet aan de wensen van de consument. Maar hoe is Alfa's eerste SUV in de 107-jarige historie van het bedrijf in de praktijk?

Interieur

Om te zien is de Stelvio een opgehoogde Giulia. Op het eerste oog is hij weinig verrassend, ook wanneer je het portier opent. Het dashboard is een-op-een overgenomen van de Giulia. Iets meer creativiteit had wat ons betreft best gemogen. Het ziet er strak uit en de ergonomie is in orde, maar qua materiaalgebruik en afwerking valt er nog wat te winnen.

Comfort

Dat er best wat af te dingen valt op bepaalde aspecten van de Stelvio, wordt echter vergeten als je gaat rijden. Volgens Alfa Romeo zelf moet het rijplezier gelijk staan aan de sedan waarop de Stelvio gebaseerd is. Hoewel de SUV op papier onmogelijk dezelfde rijbeleving lijkt te kunnen bieden als de Giulia, komt hij toch behoorlijk in de buurt.

De vering en met name de demping is dusdanig straf afgestemd, dat het overhellen erg meevalt. De keerzijde hiervan is dat de sportieve onderstelafstemming oncomfortabel aan doet, vooral op korte oneffenheden.

Het is echter een bewuste keuze van Alfa om hun SUV in deze sportieve hoek van het segment te plaatsen. Voor wie dat niet bevalt is er bijvoorbeeld de Audi Q5.

Rijgedrag

De besturing werkt, net als in de Giulia, bijzonder licht maar zeer precies. Je kunt de Stelvio mooi plaatsen in bochten. Een handbak is niet leverbaar op de Stelvio; je krijgt standaard de soepele achttrapsautomaat van ZF. En dat is geen straf; er zijn weinig automaten waarmee je beter bediend wordt.

We hebben bij de introductie alleen kennis kunnen maken met de 2,2-liter dieselmotor, waar weinig op aan te merken is. Het is een sterke machine die een prima combinatie vormt met de automaat.

Dat geldt waarschijnlijk ook voor de 2.0T benzinemotor van 280 pk, die net als de 210 pk JTD-diesel vanaf de introductie beschikbaar is. Over een aantal weken volgt hiervan de 200 pk-versie en een 180 pk-variant van de JTD. In een later stadium komt daar nog een afgeleide met 150 pk bij. Deze vormt met een instapprijs 54.000 euro de basis van het gamma.

De twee laatstgenoemde motoren zijn achterwielaandrijvers. Vierwielaandrijving is optioneel bij het 180 pk-blok.

Alfa Romeo Stelvio 2.2JTD Motor viercilinder diesel Cilinderinhoud 2.143 cc Max. vermogen 210 pk CO2-uitstoot 127 g/km Topsnelheid 235 km/u 0-100 km/u 6,8 s Gem. verbruik 1 op 20,8 Prijs vanaf € 62.325

Messcherpe besturing

Messcherpe besturing Uitstekend onderstel (Te) hard gedempt

(Te) hard gedempt Afwerking kan beter

