Jaguar F-Type nu ook met viercilinder

Jaguar levert de F-Type al een tijdje als zes- of achtcilinder met vermogens die variëren tussen de 340 en 575 pk. Per direct is Jaguars sportiefste model echter ook als viercilinder te bestellen. Het gaat daarbij om het 2,0-liter turboblok dat ook in de Jaguar XE en XF leverbaar is, maar dat is voor de gelegenheid flink aangepakt.

In het geval van de F-Type levert diezelfde motor namelijk liefst 300 pk en 400 Nm koppel. Daarmee is het de sterkste viercilinder die Jaguar ooit heeft geleverd. In eerdergenoemde XE en XF levert het blok maximaal 240 pk.

Ondanks de kleinere motor is de F-Type in staat om in 5,7 seconden naar de 100 km/u te accelereren. De topsnelheid ligt op 249 km/u. Daarmee is de F-Type slechts marginaal 'trager' dan de F-Type met 340 pk sterke V6, voorheen de instapmotor.

Het verbruik van de 2,0-liter viercilinder ligt echter 16 procent lager dan dat van de 3,0-liter V6. Het totaalgewicht van de F-Type met viercilinder ligt zo'n 50 kilo onder dat van V6-variant.

De viercilinder-variant is per direct leverbaar. De Coupé kost met zijn nieuwe basismotor € 71.620. Voor de Convertible moet minimaal € 78.720 worden neergeteld.

