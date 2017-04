Britse overheid investeert fors in elektrische auto's

Het geld moet terechtkomen bij in totaal 38 projecten, blijkt dinsdag uit berichtgeving van Automotive News Europe. Het is bestemd voor bedrijven die zich bezighouden met onder andere accu's, elektrische auto's en autonome mobiliteit.



De grootste spelers op dit gebied zijn in het Verenigd Koninkrijk de autofabrikanten Jaguar Land Rover, Aston Martin, Mini en Nissan. Zo werkt Jaguar aan een productieversie van de I-Pace, een elektrische SUV.

Aston Martin werk ook aan een elektrische SUV, Nissan bouwt in het VK de elektrische Leaf en Mini denkt nog na over de productielocatie voor een volledig elektrische auto.



De investeringen moeten de concurrentiepositie van projecten die nu al in het VK aan de gang zijn versterken en het land, ondanks de Brexit, interessant houden voor buitenlandse partijen. Met de investering zijn zo'n 2.400 banen gemoeid.



