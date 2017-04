Lichte wijziging voor Mini op komst

De huidige driedeurs Mini, een auto die simpelweg als 'Mini' wordt aangeduid, wordt sinds 2013 verkocht. De auto is dus nog niet zo lang te koop, toch is Mini van mening dat een kleine update nodig is.

Grote wijzigingen lijken er overigens niet te zijn. Het heeft er alle schijn van dat Mini de koplampen iets verandert en ook de achterlichten lijken iets anders.

In het interieur worden waarschijnlijk nieuwe materialen toegepast en wordt mogelijk ook het infotainmentsysteem gemoderniseerd. Later dit jaar komt er waarschijnlijk meer informatie vrij over het in het Limburgse Born gebouwde model.



