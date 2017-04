Rij-impressie Mercedes-Benz E-klasse Coupé

De nieuwe E-klasse Coupé is zo'n 10 centimeter korter dan de limousine waarop hij is gebaseerd. Ook de wielbasis is korter, terwijl de auto zelf een maatje groter is dan zijn voorganger.

Op dit moment telt de prijslijst vier versies: de E 200, de E 300, de E 400 4Matic en de E 220 d.

Afgezien van de E 400 zijn dat allemaal viercilinders, gekoppeld aan een negentrapsautomaat. Een handbak wordt pas later leverbaar.

​

Design en ergonomie

Qua design sluit de nieuwe E-klasse Coupé keurig aan bij de rest van het gamma. Opmerkelijk detail is de kleine derde zijruit, die het mogelijk maakt de andere achterste zijruit volledig omlaag te laten zakken. Het interieur – en dan bedoelen we vooral het dashboard – is overgenomen uit de huidige E-klasse.

Afwerking en materiaalkwaliteit zijn boven iedere vorm van kritiek verheven en ook de ergonomie is uitstekend. Dankzij de grote portieren heb je een ruime instap. Wil je achterin zitten, dan vereist dat iets meer lenigheid. Voorin zit je subliem. De stoelen zijn royaal van formaat en uitgebreid verstelbaar.

Rijeigenschappen

Mercedes beheerst als geen ander de kunst om een dynamisch onderstel te combineren met veel comfort. De E-klasse Coupé vormt daarop geen uitzondering. Hij dringt zich niet aan je op en nodigt niet uit tot een sportieve rijstijl, maar gaat toch met het grootste gemak op hoog tempo over een bochtige weg.

De besturing werkt nauwkeurig en geeft rust en vertrouwen. De vering en demping (instelbaar) filteren broddelwerk van wegenbouwers en stratenmakers keurig weg. Met deze eigenschappen weet de E-klasse Coupé indruk te maken.

Autonoom rijden

Wat assistentiesystemen betreft, behoort deze auto eveneens tot de top. Hij biedt zelfs deels autonoom rijden. Al die systemen behoren tot de standaarduitrusting. En dat het werkt, merkten we op de snelweg, waar het verkeer van het ene op het andere moment tot stilstand was gekomen. Opeens klonk er luid gepiep, trokken de gordels zich strak en remde de Benz voluit. Zonder dat systeem was de rit heel anders afgelopen.

Beknopt Motor viercilinder diesel Cilinderinhoud 1.950 cc Max. vermogen 194 pk CO2-uitstoot 109 g/km Topsnelheid 242 km/u 0-100 km/u 7,4 s Gem. verbruik 1 op 23,8 Prijs € 59.806

Voel- en zichtbaar goede bouwkwaliteit

Voel- en zichtbaar goede bouwkwaliteit Zeer veel actieve en passieve veiligheid Kleine kofferbakopening

Kleine kofferbakopening Krappe instap achterin

Meer foto's en informatie op AutoWeek.nl