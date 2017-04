Jeep presenteert ultrasnelle Grand Cherokee Trackhawk

Geheel volgens verwachting is de Trackhawk een Grand Cherokee met een 6,2-liter grote supercharged Hellcat-V8, een motorblok dat 717 pk en 875 Nm aan primitieve oerkracht weet op te wekken.

Deze bak vermogen is voldoende om de 2.433 kilo wegende SUV in slechts 3,5 seconden naar 60 mijl per uur (96 km/h) te katapulteren. Volgens Jeep heeft het daarmee de snelste SUV ter wereld in zijn line-up.

De 6,2-liter V8 is gekoppeld aan een achttrapsautomaat, een transmissie die volgens Jeep behoorlijk is aangepast om met het enorme vermogen overweg te kunnen. De achteras is bovendien voorzien van een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel. Om het gevaarte weer fatsoenlijk tot bedaren te brengen, monteert Jeep remmen van Brembo.

Het uiterlijk van de Grand Cherokee Trackhawk wijkt nauwelijks af van dat van de SRT-versie. Er is een extra koelsleuf aan de voorzijde en de mistlampen zijn vervangen door koelopeningen.

De wielkasten zijn iets verbreed en aan de achterzijde zijn er vier uitlaateindstukken. In het interieur monteert Jeep een ander instrumentenpaneel, nu met een centraal geplaatste toerenteller.

In het vierde kwartaal van dit jaar staat de Grand Cherokee in de Amerikaanse showrooms.