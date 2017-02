Lamborghini bevestigt Urus

In gesprek met Digital Trends bevestigt topman Stefan Domenicali dat de naam van de alweer vijf jaar geleden verschenen Urus ook op de productieversie verschijnt. Tot op heden moeten we het nog doen met de conceptauto, maar de productieversie laat niet lang meer op zich wachten. In april lopen de eerste exemplaren van de band. De Autosalon van Genève, die begin maart plaatsvindt, lijkt zodoende kandidaat voor de publieke onthulling.



Inmiddels weten we al dat de Urus naar alle waarschijnlijkheid een biturbo V8 als krachtbron krijgt. Daarnaast ligt er ook een plug-in hybride in het verschiet. Zowel het gebruik van turbo's als de beschikbaarheid van een hybride aandrijflijn zal volgens Lamborghini voorbehouden blijven aan de Urus. Lamborghini hoopt met de Urus een flinke verkoopgroei te realiseren. De Urus zal een plekje moeten veroveren tussen ultraluxe SUV's als de BMW X7, Rolls-Royce Cullinan en Bentley Bentayga.

Bekijk foto's van de Lamborghini Urus in groot formaat