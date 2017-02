Citroën C-Aircross Concept

Citroën trekt digitaal het doek van de C-Aircross Concept, naar eigen zeggen een vooruitblik op een nieuwe compacte SUV voor Citroën. De concept-car meet 4,15 meter in de lengte, is 1,74 meter breed en 1,63 meter hoog. Daarmee komt zijn formaat nagenoeg overeen met dat van de C4 Cactus, een nog relatief jong model dat niet vervangen lijkt te worden door het uiteindelijke productiemodel van deze C-Aircross.

We zien Citroën's inmiddels bekende en eigenwijze designtaal die het merk eerder al over de C4 Cactus en de nieuwe C3 uitstortte, terug op dit nieuwe studiemodel. Airbumps, verlichting verspreid over twee 'verdiepingen' en vrolijke vormen: de C-Aircross past helemaal bij zijn familieleden.

Zijn scheppers geven de C-Aircross Concept suicide-doors mee en voor een stoere look zijn zowel 18-inch metende lichtmetalen wielen als kunststof wielkastranden van de partij. Citroën meldt dat de auto ook naast het asfalt prima kan profileren, iets dat wellicht wijst op meer onderscheidt met zijn C4 Cactus-broer. Grip Control is aanwezig om in de modder voor extra houvast te zorgen.

Geen concept-car zonder opvallend interieur. De C-Aircross beschikt derhalve over een binnenste met een vrij leeg met stof bekleed dashboard en stoelen die volgens de Citroën-ontwerpers 'lijken te zweven'. Opvallend is het eenspaaksstuur, een overduidelijke knipoog naar het verleden. In het dashboard is een head-updisplay verwerkt waarmee diverse functies aangestuurd kunnen worden. Verder zien we een 12-inch metend scherm behorend bij het infotainmentsysteem. Volgens Citroën is de C-Aircross volgestopt met slimme opbergmogelijkheden in onder andere dashboard en middentunnel.

Aircross



Het is niet de eerste keer dat Citroën de naam Aircross gebruikt. Zo maakten we in 2015 kennis met de Aircross Concept en drie jaar eerder schoof Citroën de C4 Aircross naar voren, in feite een Mitsubishi ASX met Citroën-details. Daarnaast gebruikt Citroën de aanduiding Aircross voor een semi-offroadversie van de C3 Picasso die het Franse merk in diverse Zuid-Amerikaanse landen aanbiedt.

