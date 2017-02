Toyota Yaris is vernieuwd

Medio januari trok Toyota met gepaste bombarie het doek van de Yaris WRC, een 210 pk sterke variant van de Yaris waarmee Toyota na jarenlange afwezigheid in het segment van de compacte spierbundels weer ruimte maakt voor krachtmetingen. Het model was naast behoorlijk potent ook nog eens voorzien van een vernieuwde koets. Later dook in Japan de Vitz, de Japanse versie van de Europese Yaris, op met dezelfde buitenzijde. Nu is ook de gehele Yaris-familie van de nieuwe verpakking voorzien.

De huidige Yaris is in de basis sinds 2011 in de Nederlandse showrooms te vinden en de compacte Toyota ging in 2014 al onder het mes. Toyota is van mening dat de Yaris in grondig opgefriste vorm best nog even mee mag en voorziet de hatchback van meer dan alleen een aangepast exterieur met nieuwe verlichting aan zowel voor- als achterzijde en een nieuwe grille.

Zo behoort Toyota Safety Sense, een pakket met actieve veiligheidssystemen, voortaan tot de standaarduitrusting. Dat betekent dat er voor zaken als Automous Emergency Braking, Lane Departure Warning, Automatic High Beam en Road Sign Assist niet meer bijbetaald hoeft te worden.

Op de motorenlijst plaatst Toyota een nieuwe 111 pk en 136 Nm sterke 1,5-liter VVT-iE viercilinder benzinemotor, een blok dat de 1.3 VVT-i vervangt. De vierpitter moet tot 12 procent zuiniger zijn terwijl hij zo'n 10 procent meer kracht levert. Uiteraard blijft de Yaris leverbaar als Hybrid, een variant die door aanpassingen aan de motorsteunen en dempers minder geluid maakt. Toyota zegt ook de besturing van de Yaris onder handen genomen te hebben.

Ook in het interieur heeft Toyota wijzigingen doorgevoerd. Er zijn volgens het merk betere materialen toegepast en in het instrumentenpaneel vinden we voortaan een 4,2-inch metend kleurendisplay dat rijgegevens kan weergeven. Het stuurwiel is voortaan voorzien van pianolakzwarte accenten. Verder nemen we nieuwe ventilatieroosters en een herziene layout van het multimediascherm waar.

Nieuw is de Yaris Bi-tone, een uitvoering met een zwart gelakt dak en zwartkleurige raamstijlen. Ook een deel van het front is in het zwart uitgevoerd. In het interieur moet de kleur van het exterieur terugkeren, denk aan een combinatie van blauw en zwart of grijs met brons en zwart. Ook nieuw zijn de uitrustingsniveaus Executive en Premium.

De vernieuwde Yaris beleeft zijn publieksdebuut in maart tijdens de Autosalon van Geneve. Een volledig prijzenoverzicht hebben we nog niet, al meldt Toyota dat de vanafprijs met 14.495 euro niet verandert.

Bekijk foto's van de Toyota Yaris in groot formaat