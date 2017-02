Gereden: Opel Ampera-e

Om met de deur in huis te vallen. Al bij de eerste welkomstmeeting slaagt Opel er toch weer in om iedereen te verbazen. Tijdens de Autosalon van Parijs kwamen ze met de klapper dat de Ampera-e ‘meer dan 500 kilometer’ haalt op een volgeladen accupakket en inmiddels is de Europese typekeuring binnen: de officiële range is 520 kilometer.

Zoals altijd blijft dan natuurlijk wel die ene grote vraag staan: wat betekent dat in de praktijk. Om daar antwoord op te krijgen vertrekken ‘we’ om te beginnen via de snelweg om af te slaan naar de slingerende heuvelroute van Highway One. De eerste indrukken zijn zeker niet verkeerd. De elektroflitser gaat met zijn 204 pk en 360 Newtonmeter trekkracht met verrassend grote stappen vooruit en laat zich naar keuze sportief of juist rustig rijden. Je regelt het met een druk op de knop.

Leuk detail is daarbij dat je ook de ‘recuperatie’ van de energie bij afremmen in vier standen kunt instellen. In de zwaarste setting hoef je het rempedaal niet meer te gebruiken.

Na de nodige kilometers door San Francisco leidt de route naar de Golden Gate Bridge en binnendoor naar Sausolito. Daar besluiten we snaaks om de zonder twijfel bijzonder verbruiksvriendelijke uitgestippelde route vaarwel te zeggen. Het wordt Highway 101 naar het noorden, want snelwegen, daar houden elektrische auto’s niet zo van.

Met iets boven de zeventig mijl cruisend – Nederlands snelwegtempo - en de airco ingeschakeld zoeft de Ampera-e steeds verder van thuisbasis San Francisco weg. Tot duidelijk wordt dat het 60 kWh accupakket onder de vloer weigert te capituleren. Je mag de Ampera-e inschalen op een praktijkrange van 370 kilometer.

Naar dat andere sleutelgetal blijft het gissen helaas. Opel wil nog steeds geen prijs noemen. Pakweg 38 mille?

De volledige rij-impressie van de Opel Ampera-e staat in AutoWeek 6, die woensdag 8 februari in de winkel ligt.

