Autoverkoop flink gestegen

In totaal werden er in januari 51.536 auto’s van een geel kenteken voorzien, blijkt uit cijfers van RAI/Bovag. Dat is maar liefst 27,1 procent meer dan de uitzonderlijk beroerde eerste maand van vorig jaar. Ook is het is voor het eerst sinds 2012 dat de grens van 50.000 exemplaren in januari wordt overschreden. De bijtellingsverlaging van 25 naar 22 procent die voor de meeste auto’s geldt, speelt hier natuurlijk een rol in.

Voor veel zakelijke rijders loonde het om de overstap naar een nieuwe auto tot na de jaarwisseling uit te stellen, terwijl het voordeel in eerdere jaren juist voor oudjaarsavond te halen viel. Toch verwachten Bovag en Rai dat 2017 wat autoverkopen betreft en beter jaar wordt dan 2016: het totaal zou 8,5 procent hoger uitkomen.

Volkswagen voert de lijst met een overweldigende overmacht aan. De nummer 2 – Opel – komt nog niet tot de helft van wat het merk uit Wolfsburg mag noteren. Wel is opmerkelijk dat Opel en Kia Renault naar de vierde plek dwingen. Het Franse merk schopte het in de verkoopstatistieken over geheel 2016 nog tot de tweede plaats.

Bij een blik op de best verkopende modellenis de overmacht van Volkswagen helemaal niet te missen: op plek 1, 2, 3 én 4 is hier een auto van dit merk te vinden. De vijf bestverkopende merken en de vijf populairste modellen vind je hieronder, inclusief de bijbehorende verkoopcijfers.

Merken, januari 2017

Merk Aantal Marktaandeel 1. Volkswagen 8.464 16,4 procent 2. Opel 3.996 7,8 procent 3. Kia 3.351 6,5 procent 4. Renault 3.213 6,2 procent 5. Peugeot 3.145 6,1 procent

Modellen, januari 2017