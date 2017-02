BMW 5-serie Touring

Het is oktober 2016 als BMW de huidige 5-serie aan de wereld voorstelt. Tot op heden kennen we de Beierse trots alleen als sedan, al wordt de 5-serie-familie vandaag uitgebreid met de 5-serie Touring.

Het grootste nieuws van de 5-serie Touring heeft uiteraard betrekking op de bagageruimte. De nieuwe Touring slokt 570 liter op en wie de achterbank neerklapt kan zelfs 1.700 liter aan spul meebrengen. Daarmee groeit de bagageruimte in de basis met 10 liter ten opzichte van de vorige 5-serie Touring. Ter vergelijk: de huidige E-klasse Estate slokt 640 liter aan bagage op terwijl de A6 Avant 565 liter opslurpt. De achterbank laat zich in de verhouding elektrisch 40:20:40 neerklappen. De achterklep laat zich uiteraard bedienen. Opnieuw laat het ruitje in de achterklep zich apart van de klep openen. Het laadvermogen groeit ten opzichte van de vorige 5-serie Touring tot zo'n 730 kilo.

Op de Nederlandse bestellijst zet BMW aanvankelijk de 252 pk sterke 530i Touring en de 340 pk sterke 540i met xDrive. Dieselen kan vanaf het begin met de 190 pk sterke instapper 520d en de 265 pk leverende 530d. Die zescilinder is ook met xDrive-vierwielaandrijving verkrijgbaar. De 520d is dan weer de enige motorvariant in de basis een handgeschakelde zesbak meekrijgt, al is de achttraps-automaat natuurlijk wel leverbaar.

In Genève kunnen we de 5-serie Touring van dichtbij bekijken. Waar de stationwagen-variant in het verleden ook leverbaar is geweest in de Verenigde Staten, is het nieuwe model, net als z'n directe voorganger, een strikt Europese aangelegenheid. Nederlandse prijzen worden in een later stadium gepresenteerd, maar het verschil tussen de sedan- en Touringversie begint bij het uitgaande model bij z'n 2.000 euro. Prijzen van de nieuwe 5-serie als sedan vind je hier. In juni dit jaar verschijnt de 5-serie Touring in de Nederlandse showrooms.

