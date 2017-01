Sneak preview nieuwe Mercedes-Benz

De ontwerpafdeling is waarschijnlijk het best bewaarde geheim van elke autoproducent; dat is waar de voor de buitenwereld onbekende toekomst van het merk al zichtbaar aan het worden is, vaak vele jaren vooruit. AutoWeek mocht afgelopen dinsdag bij hoge uitzondering een dagje rondkijken in het wereldwijde designcentrum van Mercedes-Benz in Sindelfingen.

Los van een boeiend verhaal over de totstandkoming van nieuwe modellen, dat je binnenkort in AutoWeek kunt lezen, kregen we als verrassing de nog niet onthulde E-klasse cabrio te zien en een eerste blik op een vooralsnog tamelijk abstracte sculptuur, die de weg moet wijzen naar een compacte sedan die voor de 'nabije toekomst' in het verschiet ligt.

Dat komt uiteraard niet uit de lucht vallen. Eerder al schreven we over de mogelijke toevoeging van een nieuwe sedanversie voor de volgende generatie A-klasse. Die variant moet naast de nieuwe CLA-klasse in het gamma komen. Die nieuwe variant moet daarmee beter kunnen concureren met een auto als de A3 sedan van Audi, meer een traditionele sedan dan dat de huidige CLA-klasse bijvoorbeeld is.

De Aesthetics A genaamde creatie kenmerkt zich door een minimum aan lijnen en vouwen en dat is ook de kant die Mercedes op gaat, voorspelt ontwerpbaas Gorden Wagener van Daimler AG: "Door de perfecte proporties en sensuele oppervlaktes heeft de volgende generatie compacte klasse het in zich een nieuw ontwerptijdperk aan te kondigen."

