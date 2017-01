Dit kost de BMW 4-serie

Instappen in de vernieuwde BMW 4-serie Coupé kan vanaf € 40.705 in de 136 pk sterke 418i. De 420i gaat 184 pk sterk vanaf € 46.704 met je mee naar huis. Dezelfde motorisering is vanaf € 52.638 ook met xDrive leverbaar. De 252 pk krachtige 430i Coupé kent een vanafprijs van € 53.705 en wie deze middenmotor in het benzinegamma met xDrive wenst, moet € 57.941 naar BMW overmaken.

De subtopper, de 326 pk sterke 440i, kent een vanafprijs van € 71.205, terwijl de variant met xDrive € 72.838 moet opbrengen. Ook is bekend wat de 431 pk sterke M4 gaat kosten. De handgeschakelde variant heeft een vanafprijs van € 112.605, terwijl de versie met M-DCT automaat iets minder prijzig is, namelijk € 111.820.

Dieselen kan in de Coupé vanaf € 47.705 in de 150 pk sterke 418d. De 190 pk sterke 420d mag vanaf € 51.705 met je mee naar huis, terwijl die versie met xDrive vanaf € 55.757 van eigenaar wisselt. Liever de beschikking over 224 diesel-pk's? Vink dan de minimaal € 58.704 kostende 425d aan op de bestellijst.

De een na sterkste op dieselvlak is de 430d, een 258 pk sterke versie die minimaal € 69.705 moet opbrengen. Liever xDrive? Neem dan € 74.221 mee naar BMW. De krachtigste diesel die BMW in de 4-serie levert, is de 313 pk sterke 435d. Deze beschikt in alle gevallen over xDrive vierwielaandrijving en kost minimaal € 76.705.

Cabrio

Ook heeft BMW de prijzen van de Cabrio, niet als 418i leverbaar, bekendgemaakt. De 420i Cabrio kent een vanafprijs van € 56.704, terwijl de 430i minimaal € 64.705 kost. Dezelfde 430i met xDrive kent een vanafprijs van € 68.569. De 440i wisselt vanaf € 74.205 van eigenaar en die variant met xDrive levert BMW € 79.484 op. De M4 Cabrio, de topversie, kost met handbak € 124.204 en met M-DCT-automaat € 123.419.

Dieselen kan in de 4-serie Cabrio vanaf € 63.704 in de 420d. Een trede hoger vinden we de 425d, die minimaal € 68.705 op moet brengen. De 430d wisselt vanaf € 79.705 van eigenaar, terwijl BMW voor de 435d met xDrie € 86.205 vraagt. Dat is direct de enige 4-serie Cabrio met diesel die met xDrive beschikbaar is.

Gran Coupé



De Gran Coupé gaat vanaf € 41.350 als 418i met je mee naar huis. De 420i en 420i xDrive kosten respectievelijk € 47.204 en € 53.138. De 430i en 430i xDrive kosten € 54.205 en € 58.441, terwijl de krachtigste benzine-Gran Coupé, de 440i en 440i xDrive, minimaal € 66.472 en € 74.051 kosten.

Uiteraard is ook de Gran Coupé met een reeks dieselmotoren leverbaar. Onderaan de lijst staat de € 47.973 kostende 418d. Vanaf € 52.204 ben je de trotse eigenaar van een 420d, terwijl die versie met xDrive € 57.183 kost. Dan zijn we aangeland bij de 425d en 430d die respectievelijk € 60.131 en € 71.364 van je spaargeld vragen. Die laatste is voor een bedrag van € 75.416 ook met xDrive te krijgen. Bovenaan de dieselladder staat hier de 435d, een versie die altijd gekoppeld is aan xDrive-vierwielaandrijving en die minimaal € 77.900 op moet brengen.

Bekijk foto's van de BMW 4-serie in groot formaat