Spyshots Ford Explorer

In 2014 schoof Ford de gefacelifte versie van de drie jaar eerder gepresenteerde vijfde generatie Explorer naar voren. Inmiddels staat jaartal 2017 op de kalender en acht Ford de tijd rijp om het model compleet te vervangen.

Grote SUV's krijgen in de Verenigde Staten bij een generatiewissel zelden een wereldschokkend afwijkend uiterlijk mee. Voor de nieuwe Explorer lijkt hetzelfde te gelden. In grote lijnen lijkt Ford te kiezen voor een evolutie van het huidige Explorer-design. De auto zit nog goed in de plakkers, maar lijkt een nieuwe voorzijde met een nieuwe grille en andere koplampunits te krijgen. De achterzijde lijkt minder heftig bijgewerkt te worden. Op de motorenlijst komen naar verwachting weer Ecoboost vier- en zescilinders te staan. Of de atmosferische, non-Ecoboost V6 terugkeert, valt nog maar te bezien.

De huidige Explorer mag met zijn lengte van 5 meter en breedte van 2 meter dan een forse SUV zijn, in de Verenigde Staten is het bij lange na niet het grootste wat Ford te bieden heeft. Zo heeft Ford de 25 centimeter langere Excursion op de bestellijst staan, een fullsize SUV waar ook nog eens een 5,62 meter lange versie beschikbaar van is.

