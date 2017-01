Dit kost de Mercedes E All-Terrain

De E-klasse All Terrain is er in eerste instantie namelijk alleen als E220d 4Matic, een viercilinder diesel met vierwielaandrijving dus. In combinatie met deze 194 pk leverende aandrijflijn kost de opgestoerde E-klasse Estate 75.225. Daarmee zit hij precies in het vaarwater van de Audi A6 Allroad, die als vergelijkbare 3.0 TDI met 190 pk 74.900 moet opbrengen. Kersverse concurrent Volvo V90 Cross Country kent een lagere instapprijs: de 190 pk sterke D4 mag bij de Zweden voor 63.675 mee. Die is dan echter wel handgeschakeld, terwijl de Mercedes standaard een 9-traps automaat meekrijgt.

Behalve vierwielaandrijving en die automaat is ook luchtvering standaard op de E-klasse All-Terrain. Een E 220d Estate zonder All-Terrain-opsmuk kost zo’n 65.000 euro, maar daar staan dus wel de nodige uitrustingsverschillen tegenover.

Vanaf de zomer zal de E-klasse All-Terrain ook met de krachtiger 350d-motorisatie leverbaar zijn. De prijs van die 258 pk sterke zespitter is nog niet bekend.

