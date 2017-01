Opel Crossland X volgt Meriva op

Opel plakt voegt voortaan een 'X' aan de modelnaam van een auto toe als het om een cross-over gaat. De Mokka ging na zijn facelift als Mokka X door het leven en de compacte MPV Meriva wordt vervangen door de Crossland X. Inderdaad: een cross-over!

De hagelnieuwe Crossland X, die later dit jaar gezelschap krijgt van de Grandland X, is de langverwachte vrucht van een samenwerking die Opel samen met PSA (Peugeot Citroën) heeft. Het onderhuidse van deze B-segment cross-over, een auto die de Renaults Captur van deze wereld het vuur na aan de schenen moet leggen, zal door Peugeot voor de tweede generatie 2008 gebruikt worden. Citroën plaatst er op zijn beurt de opvolger van de eigenzinnige C3 Picasso op.

Terug naar de Crossland X. De in het Spaanse Zaragoza te produceren cross-over is, in tegenstelling tot de Mokka X die optioneel met vierwielaandrijving te krijgen is, in alle gevallen een voorwielaandrijver. Met zijn lengte van 4,21 meter is hij 16 centimeter korter dan bijvoorbeeld een Astra, terwijl hij maar liefst 10 centimeter hoger is. De Crossland X is 1,76 meter breed en 1,59 meter hoog. Zetten we de Mokka X ernaast, dan is deze Meriva-opvolger duidelijk de kleinere van het stel.

De Crossland X is ruim 6 centimeter korter, 1,7 centimeter smaller en 7 centimeter lager dan zijn al enige tijd leverbare broer. De bagageruimte meet 410 liter en met de achterbank plat slokt de nieuweling 1.255 liter op. De achterbank is overigens over een afstand van 15 centimeter te verschuiven.



De familiegelijkenis met de Mokka X is vooral aan de voorzijde direct duidelijk. Verder komen we de voor Opel kenmerkende C-stijl tegen en lijken de achterlichtunits in de verte iets op de exemplaren van de Ampera-e. Adaptieve led-koplampen staan op de optielijst.

In het interieur plaatst Opel, afhankelijk van de uitvoering, een infotainmentsysteem met een maximaal 8 inch groot scherm dat met Apple Carplay, Android Auto en IntelliLink overweg kan. Smartphones zijn met een inductielader weer van stroom te voorzien. Op veiligheidsgebied brengt Opel zaken als een achteruitrijcamera, Advanced Park Assist, Forward Collision Alert, Autonomous Emergency Braking, Lane Keep Assist, verkeersbordherkenning en dodehoekdetectie naar zijn nieuwste hoogpotige.

Het motorengamma blijft nog even geheim, maar Opel belooft een breed scala aan benzine- en dieselmotoren. Uiteraard verschijnt er ook een FlexFuel-versie die zowel benzine als LPG lust. In maart kunnen we de Crossland X in Genève met eigen ogen bekijken.

