Spionage BMW X7

Hoewel het in Nederland ook aardig fris is momenteel, is dat nog niks vergeleken met Lapland. Daar is het zo koud, dat een meer bevroren is en als ondergrond voor deze nog flink gecamoufleerde BMW X7 fungeert. De grote SUV, die zijn genen deelt met de eveneens kolossale Rolls-Royce Cullinan, rijdt daar rond voor wat testwerk.



Helaas zorgt de frivole winterjas ervoor dat we veel details van het ontwerp nog niet duidelijk in beeld krijgen, maar we zien in grote lijnen toch vooral een vergrote X5 rijden. Wat er onder de koets aan de gang is, is al wel even duidelijk. De X7 staat op het CLAR-platform van de BMW 7-serie en zal qua motorisering dan ook voor het grootste gedeelte hetzelfde zijn. Dat betekent dat we een zes-, acht- of twaalfcilinder in de neus kunnen treffen. De grootste spierbundel zou dan de 610 pk sterke V12 uit de M760 Li zijn.



Net als zijn Engelse broer zal de BMW X7 voorlopig nog wel even in camouflage gehuld blijven. Mogelijk rijgen we de auto dit jaar nog te zien, maar verwacht 'm in ieder geval niet vóór 2018 in de showroom.

