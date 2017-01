Dit kost de nieuwe Nissan Micra

Om maar met de deur in huis te vallen: wie € 15.190 naar Nissan overmaakt, krijgt de nieuwe Micra mee naar huis. Voor dat bedrag stap je in in een Micra met een 1,0-liter metende driecilinder met 73 pk. Het betreft dan de Visia-uitvoering. Wie meer luxe wenst, kan kiezen voor de Visia+ of de Acenta, versies die in combinatie met dezelfde driepitter respectievelijk € 16.390 en € 17.190 kosten.

Wie liever de controle heeft over een krachtigere driepitter, kan de 90 pk sterke IG-T aanvinken. Deze 0,9-liter grote driecilinder gaat als Visia+ vanaf € 17.390 met je mee naar huis. Voor de Acenta vraagt Nissan € 18.190 en voor de N-Connecta € 19.390. Bovenaan de benzineladder staat voorlopig de Tekna-uitvoering. Deze kost minimaal € 20.590.

Dieselen kan vanaf € 19.390 met de 90 pk sterke 1,5-liter grote dCi dieselmotor. Het betreft dan de Visia+. De Acenta, N-Connecta en Tekna mogen mee vanaf respectievelijk € 20.190, € 21.390 en € 22.590.

Bekijk foto's van de Nissan Micra in groot formaat