Spyshots Jaguar E-Pace

Met de vorig jaar op de markt gebrachte F-Pace lanceerde Jaguar zijn eerste SUV, maar daar houdt het merk het niet bij. Met de i-Pace Concept gaf het merk in zekere mate weg wat we op EV-gebied van het merk kunnen verwachten. De ingepakte 'E-Pace,' zoals we de auto voor het gemak even aanduiden, die op deze spionageplaten door de sneeuw ploetert, is een kleinere broer voor de F-Pace.

Wat design betreft, zet Jaguar ogenschijnlijk de lijn door die het met de F-Pace heeft ingezet. De E-Pace zit nog goed in de plakkers, maar het lijkt er sterk op dat zowel front als kont niet schokkend zullen afwijken van die zijden van de F-Pace. De E-Pace komt waarschijnlijk op dezelfde basis te staan als de Land Rover Discovery Sport, de opvolger van de Freelander. Op de motorenlijst komen uiteraard diverse 2,0-liter metende diesel- en benzinemotoren te staan. Een onthulling verwachten we ergens in de tweede helft van dit jaar.

Bekijk foto's van de Jaguar E-Pace in groot formaat